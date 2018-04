Pure Erfrischung: Gaffels Fassbrause kommt mit der neuen Sorte Apfel naturtrüb auf den Markt / Kölner Brauerei ist der Pionier unter den Fassbrausen (FOTO)

Köln (ots) -2010 hat die Privatbrauerei Gaffel die Fassbrause eingeführt. DasErfrischungsgetränk erlangte innerhalb kürzester Zeit Kultstatus undwurde mehrfach ausgezeichnet. Allein viermal erhielt die Marke diegoldene DLG-Medaille für ausgezeichnete Qualität. Jetzt kommt zu denGeschmacksrichtungen Zitrone und Orange eine dritte Sorte hinzu. Absofort ist Gaffels Fassbrause Apfel naturtrüb in der Gastronomie undim Handel erhältlich."Nach acht Jahren erfolgreicher Marktplatzierung setzen wir aufeine weitere klassische Geschmacksrichtung", sagt Heinrich PhilippBecker, geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Gaffel.Gaffels Fassbrause Apfel enthält die besten deutschen Ernten derSorten Golden Delicious, Jonagold, Granny Smith und Elstar. Derungefilterte Fruchtsaft wird durch Citra Hopfen angereichert, der denfruchtig-herben Geschmack harmonisch abrundet.Das Erfrischungsgetränk wird ohne Konservierungsstoffe oderGeschmacksverstärker hergestellt. Die neue Sorte ist zudem glutenfreiund kalorienarm. Die angenehme Süße stammt ausschließlich aus demFruchtzucker der Äpfel. Gaffels Fassbrause Apfel naturtrüb ist alsodas ideale Getränk für die ganze Familie."Mit diesen Komponenten ist Fassbrause Apfel naturtrüb ist eineweitere Innovation aus dem Hause Gaffel, die es so auf dem Marktnicht gibt", sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR derPrivatbrauerei Gaffel. "Bei der sensorischen Marktforschung mitKonsumenten aus der Region war der sehr gute Geschmack die Grundlagefür die ausgezeichneten Ergebnisse."Der Untersuchungsbericht der isi Marktforschung, einer derweltweit führenden Institute für Sensorikforschung, weißthervorragende Werte auf. So konnte eine sehr hohe Kaufbereitschaftfestgestellt werden. Die neue Sorte erhielt überwiegendTop-Beurteilungen der Befragten. Eine deutliche Mehrheit sahen ihreErwartungen durch diese Variante erfüllt bzw. übertroffen. Auchkonnten sich die Probanden vorstellen, Apfel naturtrüb einerherkömmlichen Apfelschorle vorzuziehen. Insgesamt wird ein deutlicherZuwachs für das Segment Gaffels Fassbrause prognostiziert.Die Produkteinführung wird mit umfangreichen Marketingaktionenunterstützt. Das neue erfrischende Kampagnenmotiv wird auf 2000Werbeflächen im Regierungsbezirk Köln und im Umland geschaltet. Sowerden ca. 68 Millionen Kontakte mit einer regionalen Reichweite von89 Prozent erzielt. Parallel erscheint das Motiv in regionalen Medienwie Stadtmagazinen oder Zeitschriften.Die Kommunikation im Handel erfolgt durch Maßnahmen wie Plakateoder Flaschenanhänger. Aufmerksamkeitsstarke Sonderplatzierung mitChep-Paletten fördern den Abverkauf. In der Gastro wird dieEinführung durch zahlreiche Werbemittel unterstützt.Promotionen-Teams samplen und verkosten direkt am PoS und auf starkfrequentierten Plätzen in Köln. Somit ist der sehr gute Geschmacksofort erlebbar.Das Internet ist ein weiterer zentraler Bestandteil der Kampagne.Alle gängigen Social-Media-Kanäle von Gaffels Fassbrause werdenaktiviert, Kooperationspartner 1. FC Köln verlost Probierpakete überdie FC-Website, FC-App und Social Media Auftritte. Anzeigen undredaktionelle Beiträge erscheinen in der auflagenstarkenFC-Vereinszeitschrift.Gaffel ist der Pionier unter den Fassbrausen und Marktführer imKernabsatzgebiet Nordrhein-Westfalen. Laut aktuellem GfK Reportingliegt die Reichweite von Gaffels Fassbrausen deutlich vor denMitbewerbern. Im Heimatmarkt gewinnt Gaffel neue Käufer und hat diehöchsten Wiederkaufsraten.Verantwortlich für das Konzept und die Umsetzung ist dieLead-Agentur von Gaffel, Kaune, Posnik, Spohr aus Köln.www.fassbrause.dewww.facebook.com/GaffelsFassbrausePressekontakt:DIE KOELNER Agentur für Public Relations, Michael Busemann, Tel.0221-168377-50,michael.busemann@die-koelner.netOriginal-Content von: Privatbrauer Gaffel Becker & Co., übermittelt durch news aktuell