Pure Energy Minerals: Mit starken Nerven könnte man wieder zusteigen!

Der Lithium-Explorer hat eine „bewegende Geschichte!“ Der Kursverlauf ähnelt einer Achterbahn. Wenn man sich nur den Jahreschart anschaut, findet man ein Hoch aus dem April 2016 mit einem Kurs von 0,736 Euro, danach folgte ein Tief bei 0,323 Euro gleich im Mai, gefolgt vom nächsten Hoch im August mit 0,638 Euro und einem Tief im November bei 0,355 Euro. Der danach erfolgte Kursanstieg reichte bis rund 0,50 Euro und jetzt sehen wir wieder Kurse um 0,37 Euro. Das Tief am 16. März könnte der Wendepunkt gewesen sein, wenn sich die Aktie an den bisherigen Kursverlauf in den letzten 12 Monaten hält.

In der logischen Folge wäre jetzt wieder ein Anstieg dran, der aber schon bei 0,44 Euro einen wichtigen Punkt erreicht. Das ist die obere Begrenzung des Abwärtstrends seit April 2016. Es hat sich eine Dreiecksformation ausgebildet, die immer weniger Spielraum nach oben bietet und wenn man dieser Theorie glaubt, müsste es jetzt bis etwa 0,44 Euro nach oben gehen und dann würde eine wichtige Hürde kommen, die in die eine oder andere Richtung führen kann. Die Chartindikatoren liegen im positiven Bereich und wenn sich die Umsätze noch verbessern, kann es auch ganz schnell eine Entscheidung geben.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.