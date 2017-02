Pure Energy Minerals: Was bedeutete dieser Insider-Verkauf?

Liebe Leser,

bei Pure Energy Minerals Limited gab es bereits Ende Januar einen interessanten Insider-Verkauf. Das kanadische Mineralressourcenunternehmen spezialisiert sich auf die Erforschung und Entwicklung von mineralischen Eigenschaften. Der Schwerpunkt liegt auf der Lithium-Förderung.

Was hat es mit dem Insider-Verkauf auf sich?

Im Zuge dieses Insider-Verkaufs verkaufte Direktor Michael R. Dake 38.500 Aktien der Aktien des Unternehmens in einer Transaktion am Freitag, dem 27. Januar. Die Aktien wurden zu einem Durchschnittspreis von CAD 0,64 für einen Gesamtwert von CAD 24,640.00 verkauft. Auch wenn dies im Vergleich zu manch anderem Insider-Verkauf noch recht moderat anmuten mag, so haftet einer solchen Transaktion doch immer auch ein recht bitterer Beigeschmack an. Die letzten Insider-Verkäufe in nennenswertem Umfang hatten vor rund einem Jahr stattgefunden. Zukäufe gab es in den letzten beiden Jahren lediglich im marginalen Bereich.

Ein vielversprechendes Geschäftsfeld

Dabei scheint das Unternehmen recht gut im Geschäft zu sein und Mineralien wie Lithium haben Hochkonjunktur. Erst am 7. Februar hatte das Unternehmen verlauten lassen, dass das Phase-3-Bohrprogramm im Rahmen des Clayton Valley South Projects abgeschlossen wurde. Pure Energy stieß dabei bis in Tiefen von rund 1.000 Meter vor. Zudem hat sich das Unternehmen im Januar eine 100-prozentige Option auf ein Abbaufeld in Argentinien gesichert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Thomas Liebigman.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse