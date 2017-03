Pure Energy Minerals: Kurssturz! Was jetzt noch Hoffnung macht

Lieber Leser,

in den vergangenen Handelstagen hat die Aktie von Pure Energy massive Rückschläge erlitten. Alleine in einem Zeitraum von einer Woche betrugt der Rückgang nahezu 8 %, um an einem weiteren Handelstag noch einmal 5 % einzubüßen. Damit ist die Aktie aus technischer Perspektive eindeutig im Abwärtstrend und droht weiterhin, gen einen Kurs von 0,00 Euro zu fallen.

Kaum noch Hoffnungsschimmer

Etwas Hoffnung macht allenfalls die charttechnische Analyse. Hiernach hat die Aktie zwar ebenfalls einen deutlichen Abwärtstrend eingeschlagen, könnte nun aber in Höhe von ungefähr 0,35 Euro bis 0,37 Euro einen Boden etablieren. Sofern dies gelingt, ist auch ein technisch bedingtes Comeback nach oben wieder möglich.

Technisch orientierte Analysten rechnen nicht damit. Der Kurs befindet sich in allen zeitlich relevanten Dimensionen im eindeutigen Abwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie, die maßgeblich für die Bestimmung des längerfristigen Trends ist, beträgt sogar mehr als 20 %. Aus dieser Situation in Kombination mit den kurzfristigen Trends gibt es üblicherweise kein schnelles Entkommen. Zudem ist das Handelsvolumen für die Aktie gering, sodass größere Schwankungen möglich sind.

Insgesamt ist die Aktie unverändert im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.