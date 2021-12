Die PureWeb Reality Plattform ermöglicht grenzenlose Metaversum-Erfahrungen

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) -PureWeb Reality ermöglicht jetzt den Vertrieb von kommerziellen Metaversum-Anwendungen auf Basis der Unreal Engine - ohne Zeitplanung und ohne MindestumsatzPureWeb, das führende Unternehmen für die Cloud-Distribution kommerzieller Metaversum-Anwendungen, ist stolz, die Einführung der neuesten PureWeb Reality-Plattform bekannt zu geben. Marken und Unternehmen können nun laufende interaktive 3D-Erlebnisse, die auf der Unreal Engine basieren, gemeinsam nutzen, ohne den Datenverkehr vorhersagen und Cloud-Computing-Ressourcen im Voraus reservieren zu müssen.Bisher mussten sie den Datenverkehr vorhersagen, Server reservieren und für eine spezielle Infrastruktur bezahlen, um ein interaktives 3D-Erlebnis zu übertragen. Dieses Rätselraten hat nun ein Ende.„Die PureWeb Reality-Plattform ermöglicht es jeder Organisation, ihr Metaversum heute zu nutzen", sagt James Henry, Chief Technology Officer bei PureWeb. „Sie können jetzt kosteneffizient immersive 3D-Erlebnisse für Besucher jederzeit einschalten und bereithalten, indem Sie nur für die Streaming-Zeit und nicht für die Infrastrukturzeit bezahlen. Unsere Plattform wird effizient nach oben oder unten skaliert, um die tatsächliche Anzahl der Nutzer zu berücksichtigen, und nicht nach einer Zahl, die Sie vorher schätzen mussten."Während Unternehmen ihre Metaversum-Strategien entwerfen, suchen sie nach Möglichkeiten, in diesem virtuellen Universum zu experimentieren. Da es nicht mehr notwendig ist, eine bestimmte Anzahl von Instanzen im Voraus zu bestimmen, zu reservieren und zu bezahlen, können sie problemlos (und kosteneffizient) so viele Metaversum-Erfahrungen starten, wie sie wollen, um herauszufinden, was für sie am besten funktioniert.„PureWeb Reality ermöglicht es Marken, einen 3D-Konfigurator als Lead-Magnet auf ihrer Website zu platzieren oder den Nutzern die Möglichkeit zu geben, rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr in einem virtuellen 3D-Showroom zu stöbern", sagt Ian Gilbert, Chief Revenue Officer bei PureWeb. „Wer ein spezielles Metaversum-Event mit einem bestimmten Zeitrahmen und einer erwarteten Besucherzahl veranstaltet, kann über unsere Plattform weiterhin Kapazitäten in den Regionen seiner Wahl reservieren, um seinen Nutzern keine Wartezeit zuzumuten."Die einzigartige Vertriebsplattform von PureWeb Reality macht es für Marken und Unternehmen einfacher denn je, neue Zielgruppen in Echtzeit zu entdecken und zu erreichen. Versuch und Irrtum sind leichter möglich, da man nicht wissen muss, wann oder von wo aus die Benutzer auf die 3D-Modelle zugreifen werden. Sie verfügen nun über eine risikoarme, effiziente Lösung, um Metaversum-Erlebnisse zu wiederholen und gleichzeitig kontinuierlich Daten darüber zu sammeln, wer ihre Zielgruppe ist, wo sie sich aufhält und was sie will.„Eine Kernprämisse des Metaversums ist, dass es immer offen und immer für Besucher verfügbar ist", sagt Gilbert. „Mit unserer Plattform hat nun jeder die Freiheit, seine Metaversum-Vision zu teilen, genau so, wie sie entworfen wurde, wann immer sie wollen und für so viele Menschen wie möglich."Informationen zu PureWebPureWeb ist die erste Wahl für Unternehmen bei der Cloud-Distribution von immersiven 3D-Metaverse-Anwendungen. Diese in Unreal Engine oder Unity erstellten Anwendungen unterstützen Architekturvisualisierungen, digitale Zwillinge, interne Zusammenarbeit, Kundenengagement und die nächste Generation kommerzieller Metaversum-Erfahrungen.PureWeb vereinfacht und beschleunigt die Entwicklung und den Einsatz solcher Anwendungen und ermöglicht es den Nutzern, über jeden Webbrowser und jedes Gerät auf die einzelnen Anwendungen zuzugreifen.Unsere Plattform verwaltet die Cloud-Infrastruktur und die globale Nutzung effizient und minimiert gleichzeitig die Latenzzeiten und Kosten.www.pureweb.comCandy Soo, Marketingleiterin, (604) 616-0290, candy.soo@pureweb.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1701650/PureWeb_logo_vertical_dark_large.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3378185-1&h=1673368380&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3378185-1%26h%3D2025915031%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1701650%252FPureWeb_logo_vertical_dark_large.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1701650%252FPureWeb_logo_vertical_dark_large.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1701650%2FPureWeb_logo_vertical_dark_large.jpg)Original-Content von: PureWeb., übermittelt durch news aktuell