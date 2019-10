PureTech Health: Ist das wirklich wahr?

Per 30.10.2019, 03:43 Uhr wird für die Aktie PureTech Health am Heimatmarkt London der Kurs von 247.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir PureTech Health einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob PureTech Health jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die PureTech Health-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die PureTech Health-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 343,5 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 37,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (249 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält PureTech Health somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen PureTech Health. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der PureTech Health-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 218,16 GBP mit dem aktuellen Kurs (249 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +14,14 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (261,9 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der PureTech Health-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.