PureCircle schließt Erweiterung von Stevia-Anlage im Wert von 42 Millionen US-Dollar ab

PureCircle (LSE: PURE), derWeltmarktführer bei der Produktion hochreiner Stevia-Produkte für dieglobale Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, konnte heute denAbschluss einer 42 Millionen US-Dollar teuren Erweiterung seinerStevia-Anlage in Malaysia mit einem Festakt, bei dem auch derMinister für Energie, Umwelttechnik und Wasser, Datuk Seri PanglimaDr. Maximus Johnity Ongkili, anwesend war, feiern.PureCircle ist fest entschlossen, Stevia zu einem allgemeinanerkannten Inhaltsstoff zu machen. Zudem ist das Unternehmen daseinzige, das in der Stevia-Industrie über eine Produktionsanlagedieser Art und dieser Größe verfügt. Diese wichtige Erweiterung beiden Produktionsanalgen von PureCircle wird das Unternehmen in dieLage versetzen, seine Produktionskapazitäten zu verdoppeln. Zudemwird es sich auf eine noch effizientere Extraktion und Verarbeitungvon nachhaltig angebauten Steviablättern und die Reinheit seinerStevia-Inhaltsstoffe der nächsten Generation, die eine Pionierrolleeinnehmen, konzentrieren können.Zu den Neuerungen, die Bestandteil der neuen Anlage sind, gehöreneine spezielle Produktlinie, die besonders für dieZeta-Family-Inhaltlsstoffe von PureCircle entwickelt wurde. Diesebestehen aus den Steviolglykosiden, wie etwa Reb M und Reb D, die denEigenschaften von Zucker am ähnlichsten sind und für Unternehmen ausder Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie das größte Potenzial beider Kalorienreduktion bieten.Diese Investition wird sicherstellen, dass PureCircle weiterhineine Vorreiterrolle bei Innovationen spielt, wenn es darum geht, inSachen Geschmack die besten Produkte bereitzustellen, und das ineinem Umfang, der die Bedürfnisse von globalen Marken erfüllt und beidem ebenso die Bauern und deren Gemeinden profitieren. Die vollautomatisierte Erweiterung in Enstek, Malaysia, wird zu einerErhöhung der Mitarbeiterzahl auf fast 600 für die gesamte Anlageführen.In einem Kommentar zu diesem wichtigen Meilenstein in derGeschichte des Unternehmens sagte Magomet Malsagov, Konzern-CEO vonPureCircle:"PureCircle hat sich einem nachhaltigen und dauerhaftenInvestitionsprogramm verschrieben, das gewährleistet, dass unsereKunden - die globalen Marken Nahrungsmittel- und Getränkebranche -das ganze Jahr über Zugang zum qualitativ besten Extrakt ausSteviablättern haben, die mit gleichbleibender Qualität undnachhaltig angebaut werden und von den Steviasorten mit dem bestenGeschmack stammen. Die Ausdehnung unseres Betriebs bei Extraktion undVerarbeitung wird nicht nur unseren Kunden zugute kommen, sondernebenso unseren Mitarbeitern, den Bauern und Kommunen, mit denen wirzusammenarbeiten, und natürlich den Endverbrauchern auf der ganzenWelt."Der Minister für Energie, Umwelttechnik und Wasser, Datuk SeriPanglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, fügte hinzu:"PureCircle ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf für das Gute inder Welt, und dabei geht es nicht nur um die Reduzierung vonKalorien, sondern um das große Ziel bei der Bekämpfung derFettleibigkeit. Die Investition des Unternehmens in seine hochmoderne Anlage wird zudem Hunderte von neuen Jobs in Malaysiaschaffen. Diese wird ein Innovationsmotor sein und die darausentstehenden Produkte werden in die ganze Welt exportiert werden. Wirsind stolz darauf, dass wir die Anlagen von PureCircle für dieHerstellung sowie für Forschung und Entwicklung hier in Malaysiahaben. Das Unternehmen ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in derRegion und ich vertraue auf das, was es als weltweiter Marktführerauf seinem Gebiet tut."Hinweise für RedakteurePureCircle ist Weltmarktführer bei der Produktion hochreinerStevia-Produkte für die globale Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie. Die Mission: Mit der Bereitstellung vonnatürlichen Inhaltsstoffen für die globale Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie eine gesündere Ernährung auf der ganzen Welt zufördern. Die Vision: Die führende Rolle beim weltweiten Ausbau vonStevia als natürlicher Süßstoff in der Massenproduktion zuübernehmen. Dabei verfügt das Unternehmen über mehr als 40 mit Steviazusammenhängende Patente. PureCircle hat Niederlassungen rund um denErdball und sein globaler Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur,Malaysia. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Die Aktien vonPureCircle sind an der Londoner Börse im Main Market notiert undwerden unter Börsenkürzel PURE gehandelt. Weitere Informationenerhalten Sie unter: www.purecircle.com.