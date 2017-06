PureCircle produziert erfolgreich neuen StarLeaf(TM)-Stevia-Extrakt mit hochgradig zuckerähnlichem Geschmack

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - PureCircle (PURE.LSE),der weltweit führende Produzent und Innovator von wohlschmeckendenStevia-Zutaten für die globale Getränke- und Lebensmittelindustrie,meldete heute die erfolgreiche Produktion des erstenSteviablatt-Extrakts aus dem neuen, bahnbrechenden, proprietärenSteviablatt - StarLeaf(TM)-Stevia.Photo - http://mma.prnewswire.com/media/521095/PureCircle.jpgStarLeaf-Stevia enthält im Vergleich zu herkömmlichenSteviablattsorten mehr als das 20-fache an zuckerähnlichemSteviolglykoside-Gehalt. Der Extrakt aus dieser nicht genetischveränderten proprietären Blattsorte bietet Getränke- undLebensmittelentwicklern ein pflanzenbasiertes, kalorienarmesSüßungsmittel, um Endprodukte mit höherer direkter Süße, keinembitteren Abgang und einem zuckerähnlichen Geschmack zu produzieren.Basierend auf dieser erfolgreichen Produktion hat PureCircle dieSorte auf einen industriellen Maßstab ausgedehnt und wird die Pflanzeauf mehreren Tausend Hektar anbauen. Wenn diese Pflanzen geerntetwerden, profitieren Kunden von einer erhöhten Verfügbarkeit dieserzuckerähnlichen Glykoside. Die neue Sorte unterstützt Entwickler beimErreichen eines höheren Maßes an Zuckerreduktion in ihrenEndprodukten, ohne dabei beim Geschmack einzubüßen.Das StarLeaf-Steviablatt ist ein Produkt, das aus der im letztenJahr angekündigten langfristigen 100 Millionen US-Dollar-Investitiondes Unternehmens in sein PureCircle Stevia Agronomie-Programm stammt.Dieses Programm hat bereits zahlreiche landwirtschaftlicheDurchbrüche in der Stevia-Entwicklung erreicht. Das Programmunterstützt das Ziel von PureCircle, das weltweit größte, nichtgenetische veränderte Stevia-Angebot von der Pflanze zur Zutat zuschaffen, um den Anforderungen der globalen Nahrungsmittel- undGetränkeindustrie gerecht zu werden.James Foxton, Vice President of Agricultural Operationskommentierte die Anpflanzung von StarLeaf-Stevia für die kommerzielleProduktion wie folgt:"Dieses Blatt ist das Ergebnis unserer bedeutenden Investitionenin die agronomische Forschung, und wir freuen uns, in die Anpflanzungfür die kommerzielle Produktion von StarLeaf-Stevia-Extraktüberzugehen. Wir arbeiten unermüdlich mit unseren Kunden, um imRahmen des Erzielens eines höheren Maßes an Zuckerreduktionen denguten Geschmack ihrer Produkte beizubehalten. StarLeaf-Stevia wirddiese Bemühungen erheblich unterstützen.""Die Steviolglykoside in StarLeaf-Stevia sind die begehrtesten,weil sie so sehr dem Geschmack von Zucker ähneln. Wir sind stolzdarauf, die ersten der Branche zu sein, die die Bereitstellung dieserSteviolglykoside auf diese Weise natürlich erhöhen."StarLeaf-Stevia wird von PureCircles mehreren Tausend Bienenbestäubt, die einen integralen Bestandteil des Wachstums und derEntwicklung von StarLeaf-Stevia bilden.https://youtu.be/IwpMhbu2KoQInformationen zu PureCircle- PureCircle ist das einzige Unternehmen, das fortschrittliche F&Emit voller vertikaler Integration von der Farm zu hochwertigeninnovativen Stevia-Süßstoffen kombiniert.- Das Unternehmen arbeitet mit Landwirten zusammen, dieStevia-Pflanzen anbauen und mit Nahrungsmittel- und Getränkefirmen,die ihre kalorienarmen und kalorienfreien Rezepte mit einemSüßungsmittel aus Pflanzen verbessern wollen.- PureCircle wird weiterhin eine Führungsrolle in den BereichenForschung, Entwicklung und Innovation übernehmen, ein wachsendesAngebot mit mehreren Sorten von Stevia-Süßstoffen unter Verwendungaller notwendigen und geeigneten Methoden der Produktionbereitstellen und ein Ressourcen- und Innovationspartner fürLebensmittel- und Getränkehersteller sein.- Weitere Informationen finden Sie unter: www.purecircle.com.Pressekontakt:Carolyn ClarkDirector of Global MarketingE-Mail: carolyn.clark@purecircle.comTelefon: 1 (630) 517 0812 oder Emma Kane (Redleaf)MedienbeziehungenE-Mail: media@purecircle.comTelefon: +44 (0)20 7382 4747Original-Content von: PureCircle, übermittelt durch news aktuell