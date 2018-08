PureCircle ernennt Stéphane Ducroux zum Chief Commercial Officer

Chicago (ots/PRNewswire) - PureCircle (LSE: PURE), der weltweitführende Produzent und Entwickler von innovativen Süßungsmitteln ausStevia, gibt die Einstellung von Stéphane Ducroux als ChiefCommercial Officer zum 16. August 2018 bekannt. Ducroux wird fürfolgende Aufgaben bei PureCircle verantwortlich sein: Vertrieb,Marketing, technische Aufgaben und Innovationen sowiewissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten.Ducroux wird Maga Malsagov, dem CEO von PureCircle, unterstelltsein. Seinen Standort wird er am Hauptsitz von PureCircle in Chicagohaben. Die Einstellung von Ducroux verstärkt das bereits jetzt starkaufgestellte Managementteam des Unternehmens. In dieser neuenPosition wird er, vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen seineVerkaufszahlen weiter steigern und die Produktionskapazitäten fürseine wohlschmeckenden Süßungsmittel aus Stevia, wie etwa Reb M, undandere Stevia-Zusatzstoffe ausdehnen will, dabei helfen, das Wachstumvon PureCircle weiter zu beschleunigen.Ducroux verfügt über 20 Jahren an Erfahrungen im Managementinnerhalb der Branche für natürliche Sonderzusatzmittel. SeineExpertise reicht vom kommerziellen Geschäftsbetrieb über dieGeschäftsentwicklung bis hin zu Akquisitionen. Einen großen Teilseiner bisherigen Karriere verbrachte er bei Naturex. Während dieserZeit verzeichnete das Unternehmen ein starkes Wachstum. Bei Naturexwar er zuletzt als COO für die Regionen Amerika und Asien-Pazifiktätig.Maga Malsagov, CEO von PureCircle, sagte im Hinblick auf dieEinstellung:"Stéphane ist eine bewährte Führungspersönlichkeit. Wir erwarten,dass unter seiner Leitung das Management verschiedener Aufgabenunseres Unternehmens integriert zusammengefasst wird, wodurch unserWachstum weiter beschleunigt werden soll. Wir heißen ihn beiPureCircle herzlich willkommen."PureCircle bietet ein breites Spektrum an wohlschmeckenden,pflanzlichen und kalorienfreien Süßungsmitteln aus Stevia und anderenStevia-Zusatzstoffen an. PureCircle spielt als Zulieferer fürUnternehmen aus der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie eineentscheidende Rolle, zumal diese ihren Verbrauchern mehrkalorienreduzierte und kalorienfreie Produkte anbieten möchten.PureCircle konnte vor Kurzem Fortschritte bekannt geben, mit derenHilfe es möglich ist, erheblich größere Mengen von Reb M an globaleNahrungsmittel- und Getränkehersteller auszuliefern. PureCirclestellt Reb M sowohl direkt aus seinen Starleaf(TM)-Steviapflanzen alsauch aus anderen, in der Steviapflanze enthaltenen süßendenBestandteilen her. Für Letztere beginnt PureCircle mit einemgereinigten Extrakt aus den Steviablättern, das nur wenig Reb Menthält, und fügt diesem ein Enzym zu. Dadurch wird derReifungsprozess hin zu Reb M so zu Ende geführt, wie es im Blatt ganznatürlich passiert. Enzyme spielen bei unterschiedlichen Produkten,wie etwa Babynahrung, Käse, anderen Milchprodukten und Schokolade,eine ganz ähnliche Rolle. PureCircle schätzt, dass Unternehmen, dieReb M von PureCircle kaufen, erkennen werden, dass das Süßen vonGetränken oder Nahrungsmitteln mit Reb M genauso hoch wie die Kostenfür das Süßen mit Zucker sind, wenn man das gleiche Niveau bei derSüße erreichen möchte. Das hängt natürlich auch von den bestelltenMengen und verschiedenen Bestellkonditionen ab.Als Ergebnis der fortlaufenden Bemühungen innovativeStevia-Produkte zu erschaffen und Forschung und Entwicklung in diesemBereich zu betreiben, hält PureCircle mittlerweile mehr als 100Patente, die mit Stevia zusammenhängen. Diese Patente - und dazu nochmehr als 250 ausstehende Patente und andere starke Rechte aufgeistiges Eigentum - beziehen sich auf ein breites Spektrum anProdukten und Verfahren, die mit Stevia zusammenhängen.Weitere Informationen zu PureCircle finden Sie unter:www.purecircle.comPressekontakt:Carolyn ClarkDirektor des Bereichs Global MarketingE-Mail: carolyn.clark@purecircle.comTelefon: 1 (630) 517 0812Jackson PillowLeiter der PresseabteilungE-Mail: Jackson.Pillow@purecircle.comTelefon: +1 630 256 8394Original-Content von: PureCircle, übermittelt durch news aktuell