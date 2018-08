Puppyoo, meistverkaufter Staubsauger Chinas, ist auf der IFA Berlin vertreten

Peking (ots/PRNewswire) - Am 31. August wurde die weltweit größteund einflussreichste Fachmesse, die Internationale FunkausstellungBerlin (IFA), eröffnet. Puppy Electronic Appliances InternetTechnology Beijing Co., Ltd. (Puppyoo), die chinesischeStaubsaugermarke, die seit sechs aufeinanderfolgenden JahrenTopumsätze im Onlineverkauf erzielen konnte, präsentierte sichgemeinsam mit ihrem brandneuen Vorzeigeprodukt, dem T10 Pro.Als Puppyoos Highend-Vorzeigeprodukt des Jahres 2018 verfügt derkabellose T10 Pro Staubsauger über eine geradlinige Ansaugöffnung mitstarker Saugkraft. Das einheitlich weiße, glänzende Äußere aufPC-Basis ist benutzerfreundlich und überzeugt mit einer ansprechendenOptik. Das Modell erhielt 38 Patente und wurde mit dem ChinaHousehold Appliances Innovation Award ausgezeichnet, der vom ChinaHousehold Electric Appliance Research Institute (CHEARI) vergebenwird. Obwohl sich die Verbreitung von Staubsaugern in Festlandchinain Grenzen hält und Sauger laut Branchenumfragen zu nur 11% vertretensind, wurden während nur eines Monats nach der Markteinführung desGerätes bereits über 10.000 Staubsauger reserviert.Angesichts sich erweiternder Verbrauchstendenzen in China werdenStaubsauger zukünftig Anklang bei einer steigenden Anzahlchinesischer Familien finden. Die Erfahrung und Technologien, diesich während der vergangenen 19 Jahre in der Staubsaugerbrancheentwickelten, verhalfen Puppyoo zu einer Führungsrolle auf dem Marktin Festlandchina und bieten dem Unternehmen die Möglichkeit,renommierte Marken ausländischer Märkte wie Haier und Hisense zuerkunden. Puppyoo hat seine Marke in über 40 Ländern registriert undProdukte in mehr als 86 Länder exportiert. Auf dem Staubsaugermarkt,der zuvor von europäischen und amerikanischen Marken monopolisiertwar, werden zukünftig mehr Akteure aus China vertreten sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/737719/Puppyoo.jpgPressekontakt:Ouyang Jie+86-10-6489-8117+86-155-1026-0159ouyangjie@moomv.comOriginal-Content von: Puppy Electronic Appliances Internet Technology Beijing Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell