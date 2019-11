Punkte statt Pestizide / WWF und EDEKA weiten Projekt zum nachhaltigeren Orangenanbau aus (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) -- Nachhaltiges Anbauprojekt überzeugt immer mehr andalusischeOrangenbauern- Insektizideinsatz auf den Farmen um über 90 Prozent gesenkt- Wassereinsparung von über 800 Millionen Litern jährlich- Jede 4. spanische EDEKA-Orange kommt mittlerweile aus demProjektDas Landwirtschaftsprojekt von EDEKA und WWF zum nachhaltigeren konventionellenZitrusfrüchteanbau schlägt Wurzeln. Jede 4. Orange, die bei EDEKA und NettoMarken-Discount bundesweit angeboten wird, stammt inzwischen aus dem spanischenAnbauprojekt. Dort zeigt sich, wie drängende Umweltprobleme im konventionellenOrangenanbau gelöst werden können. Im Fokus stehen natürlicheSchädlingsbekämpfung statt Chemie, mehr Artenvielfalt und ein schonender Umgangmit den Wasserressourcen vor Ort."Das Zitrusprojekt ist Aushängeschild und Erfolgsbeispiel unserer Partnerschaftmit dem WWF. Vor vier Jahren begonnen, konnte EDEKA 2016 erstmals eine begrenzteMenge an Orangen und Mandarinen aus dem Projekt anbieten. Inzwischen haben sichzwölf andalusische Fincas mit fast 1.000 Hektar Fläche angeschlossen und dieseOrangen sind bundesweit erhältlich", so Rolf Lange, LeiterUnternehmenskommunikation der EDEKA-Zentrale. Vor allem aber zeigt das Projekt:Durch den Einsatz für mehr Nachhaltigkeit auf dem Feld gewinnen alle -Landwirte, Kunden und Umwelt. "Während das Zitrusprojekt zu Anfang kritischbeäugt wurde, interessieren sich mittlerweile immer mehr Orangenbauern dafür -aus sehr gutem Grund: Denn das Projekt belegt, dass im konventionellen Anbaugroße Spielräume existieren und genutzt werden können, um nachhaltiger zuproduzieren - und das ohne Ertragseinbußen", so Dr. Marina Beermann, Leiterinder Partnerschaft auf Seiten des WWF.Die Zahlen sind überzeugend: 800 Millionen Liter Wasser konnten die Fincas ineinem Jahr einsparen, ein in Andalusien sehr wichtiger Erfolg. Denn schon jetztkämpft die Region mit Wasserknappheit, die sich mit dem Klimawandel verschärfenwird. Dazu nutzen die Bauern beispielsweise Bodensonden undTröpfchenbewässerung. Hinzu kommt ein übergreifendes Konzept, das dieWassersituation der gesamten Region berücksichtigt und zum Ziel hat, sich füreine gerechtere und nachhaltigere Wassernutzung zu engagieren. "Das wiederumsoll dazu beitragen, die Region und insbesondere den andalusischen NationalparkCoto de Doñana als wichtiges Rückzugsgebiet für seltene Tiere und Pflanzen sowieals Rastplatz vieler Zugvögel zu erhalten", unterstreicht Dr. Marina Beermannvom WWF.Auch der Einsatz von Pestiziden konnte drastisch reduziert werden. So gelang es,die Verwendung von Fungiziden um fast 60% zu verringern und bei Herbiziden um86% und Insektiziden um 93% zu vermindern. Zu Anfang war dies eine Umstellung,aber der Kampf gegen Pflanzenschädlinge lässt sich auch mit sanften Methodenführen: Statt Chemie einzusetzen, werden Nützlinge gefördert, wie zum BeispielMarienkäfer gegen Blattläuse. Auch die Begrünung zwischen den Bäumen und an denWegen und Rändern der Plantagen sowie die Anlage von Schwimminseln auf denWasserspeichern zeigen Wirkung. Mittlerweile gibt es zum Beispiel 21 stattanfangs sieben Arten von Marienkäfern auf den Fincas. Auch sonst nimmt dieVielfalt an Tieren und Pflanzen auf den Flächen der Projektfincas deutlich zu:Sogar der seltene und scheue Fischotter wurde wieder gesichtet.Weitere Informationen:www.edeka-verbund.de/projekt-zitruswww.edeka.de/orangehttp://ots.de/UheAHMAnsprechpartner:EDEKA-Zentrale: Unternehmenskommunikation, presse@edeka.de, 0406377-2182WWF Deutschland: Pressestelle, Sylvia Ratzlaff,sylvia.ratzlaff@wwf.de, 030 311777-458EDEKA und WWF - Seit 10 Jahren mehr Umweltschutz in Regalen und LieferkettenEDEKA und WWF feiern das Jubiläum ihrer Partnerschaft für Nachhaltigkeit. Die imJahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz der Meere und für nachhaltigeFischerei wurde 2012 zu einer umfassenderen und langfristigen Partnerschaftweiterentwickelt. Der WWF berät EDEKA seit inzwischen 10 Jahren wissenschaftlichfundiert in unterschiedlichen Themen- und Sortimentsbereichen. Schwerpunkte sindFisch und Meeresfrüchte, Holz/Papier/Tissue, Palmöl, Soja / NachhaltigereNutztierfütterung, Süßwasser, Klima, Verpackungen und Beschaffungsmanagement.Zielsetzung ist es, die natürlichen Ressourcen der Erde zu schonen, denökologischen Fußabdruck von EDEKA Schritt für Schritt deutlich zu verringern undimmer mehr Kunden für nachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zubegeistern.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbundsbasiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihenrund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen aufEinzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität undGenuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus vonVertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination derEDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert dasnationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir liebenLebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierungverbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängigerIT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen NettoMarken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente imDiscountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum desUnternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.WWF DeutschlandDer WWF Deutschland ist Teil der internationalen Umweltschutzorganisation WorldWide Fund For Nature (WWF). Seit über 50 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rundum den Globus daran, die Umweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zugestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. In mehr als1.300 nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWF Deutschlandaktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell