Pumpe im Kernkraftwerk Lingen defekt - Anlage nicht am Netz

LINGEN (dpa-AFX) - Im Kernkraftwerk Lingen im Emsland hat es einen Lagerschaden am Motor einer Kühlwasserpumpe gegeben.



Ein Brandmelder habe austretenden Ölnebel gemeldet, teilte das Umweltministerium am Freitag in Hannover mit. Die Werkfeuerwehr habe keinen Brand festgestellt, der defekte Elektromotor sei ausgetauscht worden.

Die Anlage ist für einen Brennelementwechsel vom Netz genommen. Der Betreiber RWE Power will das 1988 in Betrieb genommene Kraftwerk Ende 2022 stilllegen und abbauen./woe/DP/mis