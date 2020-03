Pummel & Friends: Pummeleinhorn und seine Freunde erscheinen als Magazin (FOTO)

Berlin (ots) - Ab dem 2. April wirds flauschig im Magazin-Regal: Mit "Pummel & Friends" erscheint das offizielle Magazin zum großen Pummeleinhorn-Erfolg. Die Neuerscheinung ist vollgepackt mit glitzerstarken Einhorn-Trends, pummeligen Bastelideen und flauschigen Mode- und Lifestyle-Tipps. Zudem gibt's witzige Comics mit den Bewohnern der Glitzerwelt sowie zuckersüße Ideen zum Backen und Malen.Zusammen mit dem Pummeleinhorn tauchen die Leser*innen in die fantastische Welt von Pummelfee, der Einhornkatze Purricorn oder dem sprechenden Cookie Norbert und dem Grummeleinhorn ein. Dabei spielt das Thema Freundschaft stets die wichtigste Rolle unter den vielfältigen Charakteren. Pummeliger Höhepunkt der Erstausgabe ist das beiliegende Metallmäppchen mit Glitzerbleistift, Radiergummi und Cookie-Notizblock.Das "Pummel & Friends"-Magazin erscheint quartalsweise und richtet sich primär an Leserinnen zwischen sechs und zehn Jahren, eignet sich aber auch generationsübergreifend für alle begeisterten Pummel-Fans. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren erscheint das Heft zu einem Preis von 4,50 EUR im Handel.Für die Vermarktung ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Anzeigen-Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.Pressekontakt:Christian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8146/4557053OTS: Egmont Ehapa Media GmbHOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell