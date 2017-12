Puma holt sich verlorene Marktanteile wieder zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

die Shirts, Shorts und Turnschuhe mit dem Raubtier-Logo waren begehrt wie noch nie in der 69-jährigen Geschichte des Unternehmens. Erstmals hat Puma in einem Quartal mehr als 1 Mrd € Umsatz erzielt. Der Zuwachs im 1. Quartal: 18%. Dabei trugen alle Regionen zum Wachstum bei. Umsatztreiber war erneut das Geschäft mit Schuhen. Das Unternehmen konnte Ausrüsterverträge für 2 weitere bekannte Fußballklubs abschließen. Ab der Saison 2018/19 stattet Puma den deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach sowie den französischen Klub Olympique Marseille aus.

Gewinn mit knapp 50 Mio € fast verdoppelt

Bisher ist Puma Ausrüster unter anderem von Borussia Dortmund. Aber auch die Frauen griffen beherzt bei den Sneakers von Puma zu. Der CEO hat die Sängerin Rihanna verpflichtet, um bei der weiblichen Kundschaft für Aufsehen zu sorgen. Das gute Geschäft sorgte auch für einen Gewinnsprung. Unterm Strich hat sich der Gewinn mit knapp 50 Mio € fast verdoppelt. Die guten Zahlen deuten darauf hin, dass sich die beharrliche Aufbauarbeit des CEOs endlich auszahlt.

Als Gulden 2013 in Herzogenaurach antrat, lag die traditionsreiche Marke am Boden. Seine Vorgänger hatten zu lange auf Lifestyle gesetzt; die Stammkundschaft wandte sich ab. So dümpelte die Marke dahin, bis der Mehrheitseigner Kering die Geduld verlor und Gulden anheuerte, um Puma wiederzubeleben. Er steckt seither viel Geld in die Werbung, in eine moderne IT, außerdem baut er die Läden um. Inzwischen holt sich Puma verlorene Marktanteile wieder zurück.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.