Puma gibt Quartalszahlen bekannt

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma veröffentlicht am Freitag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019. Der Adidas -Rivale strebt in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent an.



Vor allem China und Indien seien dabei die Treiber, hatte Vorstandschef Bjørn Gulden bei der Hauptversammlung des Unternehmens vergangene Woche gesagt.

Die Puma-Aktionäre erhielten für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie. Außerdem beschlossen die Aktionäre auf der Hauptversammlung einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 10. Die Marke mit der Raubkatze war zuletzt prozentual stärker gewachsen als ihr Lokalrivale Adidas. Legte dieser 2018 währungsbereinigt um 8 Prozent zu, kam Puma auf 18 Prozent./mac/DP/fba