Puma bleibt bis 2028 Ausrüster von Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

DORTMUND/HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern Puma bleibt bis mindestens Mitte 2028 Ausrüster des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund .



Die Partnerschaft von Puma und Dortmund werde bis Mitte 2028 verlängert, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die BVB-Aktien legten am Vormittag leicht zu, während die von Puma in einem schwachen Markt um mehr als ein halbes Prozent fielen.

Über eine Verlängerung der Kooperation zwischen Puma und Dortmund war bereits seit längerem spekuliert worden. So hatte der "Kicker" berichtet, dass ein Deal für Borussia jährlich bis zu 30 Millionen Euro wert sein könnte./mis/fba