Puma: Weiter auf Wachstumskurs!

Puma setzte sein Wachstum im 3. Quartal fort. Die Umsätze stiegen währungsbereinigt um 10,7% auf 990,2 Mio €. Alle Regionen trugen zu diesem Wachstum bei. Die Region EMEA setzte das Wachstum (+11,9%), gestützt von einer starken Nachfrage nach Schuhen, unverändert fort. Insbesondere Frankreich und Deutschland verzeichneten starke Zuwächse. Die Umsätze in der Region Amerika verbesserten sich um 12,2%. Sowohl Nord- als auch Lateinamerika zeigten ein solides Wachstum.

Das Segment Schuhe war der stärkste Treiber des Wachstums

Die Schwäche der Währungen in Lateinamerika, insbesondere des Argentinischen Peso, wirkte sich jedoch negativ auf den Umsatz aus. In der Region Asien/Pazifik verzeichneten China und Indien zweistellige Wachstumsraten. Das Segment Schuhe war der stärkste Treiber des Wachstums innerhalb der 3 Produktsegmente und verzeichnete das neunte Quartal in Folge steigende Umsätze. Der Erfolg war auf den Ignite sowie die Fierceund Fenty-Produkte in den Kategorien Running, Training und Sportstyle zurückzuführen.

Die Umsätze im Segment Textilien erhöhten sich um 10,3%. Deutliche Zuwächse wurden dabei in der Kategorie Sportstyle, insbesondere mit Produkten für Frauen, erzielt. Die Entwicklung im Segment Accessoires war durch den schwächeren Umsatz in den USA belastet. Die Umsätze verringerten sich um 2,4%. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 46,7% auf 60,3 Mio € und ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Umsätze stärker gestiegen sind als die operativen Aufwendungen.

