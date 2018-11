Puma: Tolles Unternehmen, aber die Bewertung…

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Denkt man an Sportartikelhersteller, denkt man in Deutschland wohl zuerst an Adidas, dann an Nike, gefolgt von Puma und schließlich an andere Hersteller wie bspw. Under Armour. An der Börse könnte die Reihenfolge jedoch anders aussehen.

Als Porsche und Puma die zwei besten deutschen Aktien waren…

Denn an der Börse hat Puma zeitweise die weitaus größeren Konkurrenten Adidas und Nike weit hinter sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.