Puma: Das Ende der Fahnenstange scheint nahe!

Eine ganz starke Vorstellung an der Börse lieferte in den letzten Wochen und Monaten die Aktie des Sportartikelkonzerns Puma. Dadurch ist die Aktie inzwischen allerdings sehr teuer geworden. Da die Bäume bekanntlich nie in den Himmel wachsen, heißt es nun vorsichtig zu werden!

Aktie ist fundamental (zu) teuer!

Denn die Aktie ist fundamental sehr teuer, um nicht zu schreiben zu teuer. Dies äußert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.