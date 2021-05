Puma: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Puma weist am 09.05.2021, 02:00 Uhr einen Kurs von 89.39 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Schuhe" geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Puma anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 45,45 Punkten, was bedeutet, dass die Puma-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Puma auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,18). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Damit erhält Puma eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Puma als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 5 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Puma aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (7 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 91,95 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 2,86 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 89,39 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Puma gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 86,75 insgesamt 14 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 75,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Puma?

Wie wird sich Puma nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Puma Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Puma Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken