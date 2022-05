Puma Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Puma, ein Unternehmen aus dem Markt "Schuhe", notiert aktuell (Stand 09:40 Uhr) mit 65.93 EUR leicht im Minus (-0.5 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Puma einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Puma jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Puma beläuft sich mittlerweile auf 93,77 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 66,26 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,34 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 72,38 EUR. Somit ist die Aktie mit -8,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Dividende: Bei einer Dividende von 0,96 % ist Puma im Vergleich zum Branchendurchschnitt Textilien Bekleidung und Luxusgüter (24,21 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 23,25 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Puma-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Puma vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (104,53 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 57,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 66,26 EUR), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Puma eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

