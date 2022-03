Puma-Aktie: Die Raubkatze ist angeschossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Jahresbeginn 2022 wird wahrscheinlich als schlechtester aller Zeiten in die Geschichtsbücher von Puma eingehen. Seit dem 3. Januar hat die Puma-Aktie rund 40 Prozent an Wert verloren. Vor allem der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat den Wertverfall der Aktie des Sportartikelherstellers massiv beschleunigt. Wie sehen die Prognosen für die Puma-Aktie in den kommenden Monaten aus?

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

Auch Puma macht in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!