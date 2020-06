Puma Aktie: Jetzt treibt man es richtig bunt!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Sportartikelhersteller Puma will ökologischer werden: Hierfür setzt der Konzern auch auf spezielle Biodesign-Projekte. Vor wenigen Tagen kündigte der Moderiese nun eine weitere Kooperation in dem Bereich an. Demnach wird man zusammen mit der niederländischen Initiative „Living Colour“ und der schwedischen Firma „Streammateria“ das Projekt „Design to Fade“ starten.

