Puma Aktie: Besser als die Konkurrenz!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Aktuell noch schwierig, aber langfristig eindeutige Wachstumsperspektiven: So in etwa lassen sich die Einschätzungen der Analysten für den Sportartikelhersteller Puma zusammenfassen. In einem kürzlich erschienen Beitrag auf dem Finanzportal „onvista.de“ nehmen die Experten das Wertpapier des Konzerns genauer unter die Lupe. Fazit: Die Aktie zeige sich widerstandsfähiger als die Aktien der Konkurrenzunternehmen. Denn sie habe Ende vergangener Woche bereits ein kleines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung