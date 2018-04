Puma Aktie: Der Aufwärtstrend hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Nachdem die Aktie von Puma im März bei 415 Euro den höchsten Stand der letzten 20 Jahre erreichte, ging es in den folgenden Tagen etwas langsamer zu. Spätestens in der vergangenen Woche zeigte sich aber recht deutlich, dass es sich bei den Kursverlusten sehr wahrscheinlich nur um Gewinnmitnahmen handelte. Denn am letzten Donnerstag durchbrach das Papier abermals die Grenze zu 400 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.