PulteGroup-Aktie: Kapitalrendite in der Analyse!

Die PulteGroup (NYSE:PHM) hat im ersten Quartal einen Gewinn von 454,72 Mio. $ erzielt, was einem Anstieg von 31,44 % gegenüber dem vierten Quartal entspricht. Der Umsatz sank auf 3,19 Mrd. $, was einem Rückgang von 26,86 % zwischen den Quartalen entspricht. PulteGroup verdiente $663,26 Millionen, und der Umsatz belief sich auf $4,36 Milliarden in Q4. Warum ist die ROCE… Hier weiterlesen