Pulse Oil: Was könnte passieren?

Pulse Oil weist zum 23.07.2018 einen Kurs von 0,28 CAD an der BörseVenture auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Pulse Oil ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Oil, Gas & Coal) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 540,54 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 694 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 68,06 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

