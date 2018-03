Pulsante®-Therapie erhält in Frankreich prestigereiches Forfait-Innovationspaket für schnelle medizinische Innovation bei Cluster-Kopfschmerz

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - AutonomicTechnologies Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das College derfranzösischen Gesundheitsbehörde (HAS) sich positiv über die Vergabeeines Forfait-Innovationspakets für das "Pulsante® SPGMicrostimulator"-System geäußert hat. Diese Auszeichnung wird einerandomisierte, kontrollierte Studie an Patienten unterstützen, die anCluster-Kopfschmerz leiden. Autonomic Technologies ist einMedizingeräteunternehmen, das sich auf die Entwicklung undVermarktung innovativer Therapien zur Behandlung schwerenKopfschmerzes konzentriert.Das Forfait-Innovationsprogramm wurde ins Leben gerufen, um dieEinführung viel versprechender medizinischer Innovationen inFrankreich zu beschleunigen und gleichzeitig Daten zu sammeln, umlangfristige Entscheidungen über die Erstattung zu stützen. DieGelder werden nur an ausgewählte Medizintechnik vergeben, dietatsächliche Innovation zeigt, welche zu signifikantem klinischenNutzen führt oder die Kosten im Gesundheitssystem senkt."Dies ist fünf Jahre nach unserer Teilnahme an der europäischenStudie Pathway CH-1 ein wichtiger Schritt zur Nutzung des innovativenSphenopalatin-Ganglionstimulationssystems in französischenBehandlungszentren für Kopfschmerz, um Patienten zu helfen, die anschweren Cluster- Kopfschmerzen leiden", sagte Professor MichelLantéri-Minet, Neurologe am Centre Hospitalier Universitaire de Nice.Zentren in ganz Frankreich werden an der klinischen Studie zurSchmerzlinderung bei Patienten, die an Cluster-Kopfschmerz leiden,teilnehmen. Die Kosten der Studie werden von der nationalenfranzösischen Krankenversicherung und Autonomic Technologiesgetragen."Wir sind höchst erfreut darüber, dass die nationaleGesundheitsbehörde sich dafür entschieden hat, den innovativen Ansatzder Pulsante® Therapie anzuerkennen und weitere Belege zu sammeln,dass sie Patienten mit dieser schwer einschränkenden Krankheit helfenkann", sagte Niamh Pellegrini, Präsident und CEO.INFORMATIONEN ZUR PULSANTE® THERAPIEDer Pulsante® SPG Microstimulator ist ein neuartiges,miniaturisiertes, drahtloses Gerät, das der durch den Patientengesteuerten Therapie bei Bedarf zur Linderung akuter Schmerzen vonCluster-Attacken dient. Das Mini-Implantat wird oberhalb desOberkiefers eingesetzt. Der orale Eingriff dauert 60-90 Minuten undhinterlässt keine sichtbare Narbe. Das "Pulsante® SPGMicrostimulator"-System besitzt in Europa das CE-Zeichen für dieLinderung akuter Schmerzen von Cluster-Kopfschmerz und vonMigränepatienten mit schweren Einschränkungen. Bis heute haben sichmehr als 500 Patienten der Therapie unterzogen. Das Gerät (auch unterden Namen ATI® Neurostimulation System bekannt) befindet sich derzeitin den USA in einer IDE-Studie über die akute Linderung chronischerCluster-Kopfschmerzen.INFORMATIONEN ZU AUTONOMIC TECHNOLOGIESAutonomic Technologies Inc. (ATI) ist ein Unternehmen fürMedizingeräte mit Sitz im Raum San Francisco, das sich aufEntwicklung und Vermarktung innovativer Therapien zur Behandlungschweren Kopfschmerzes spezialisiert. ATI wird von Investoren derWeltklasse aus Europa und den USA unterstützt, darunter Edmond deRothschild Investment Partners, Forbion Capital Partners, HBMHealthcare Investments, Kleiner Perkins Caufield and Byers, InterWestPartners, Aberdare Ventures, Novartis Venture Funds, Capital RoyaltyGroup und Cleveland Clinic. Weitere Informationen erhalten Sie unter:pulsante.com.Pressekontakt:Jeff ChristensenSignalWest Public Relations, LLC+1-831-566-0275Jeff@SignalWestPR.comOriginal-Content von: Autonomic Technologies, übermittelt durch news aktuell