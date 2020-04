Pulmatrix: +117% Kursgewinn nach NBC-Einstieg

„Das nächste Kurs-Level folgt sicher“, schrieben wir in Bezug auf die Aktie von Pulmatrix (WKN: A2PD3T) in unserem Artikel von Ende Januar. Und tatsächlich: Mitten in der Corona-Krise zeigte der Wert seine Hörner und markierte heute nach einer eindrucksvollen Rallye über mehrere Wochen ein neues Jahreshoch.

2,24 USD wurden heute vorsbörslich für eine Pulmatrix-Aktie in der Spitze bezahlt. Das sind +149% mehr als das, ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.