Pulitzer-Preisträger Alan Rusbridger hält Keynote beim scoopcamp 2019 (FOTO)

Hamburg (ots) -Alan Rusbridger, langjähriger Chefredakteur und Herausgeber vonThe Guardian und heute Leiter der Lady Margaret Hall der Universityof Oxford, kommt am 25. September nach Hamburg und ergänzt dasLine-up des scoopcamp 2019. Er ist nach scoop Award-Trägerin ShaznaNessa (The Wallstreet Journal) der zweite Keynote-Speaker, der beider Konferenz für Medieninnovation auftreten wird.Mit Alan Rusbridger kommt einer der weltweit angesehenstenJournalisten zum diesjährigen scoopcamp nach Hamburg. Rusbridger istvor allem durch seine Tätigkeit bei der britischen Tageszeitung TheGuardian bekannt, für die er bis Mai 2015 mehr als 20 Jahre alsChefredakteur und Herausgeber verantwortlich war. Er führte diebritische Tageszeitung ins digitale Zeitalter, machte aus ihr eineWeltmarke und war in dieser Zeit zugleich an einer Reihe vonRechercheprojekten beteiligt, die für ein weltweites Medien-Echosorgten. So wurden unter seiner Führung unter anderem Dokumente vonWikiLeaks-Gründer Julian Assange und US-Whistleblower Edward Snowdenveröffentlicht. 2013 erhielt er dafür die Sonderauszeichnung desEuropäischen Pressepreises, 2014 gewann er mit The Guardian denPulitzer-Preis in der Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit", und"für den Aufbau einer globalen Medienorganisation, die sichverantwortlichem Journalismus im öffentlichen Interesse verschriebenhat und gegen große Widerstände illegales Handeln von Unternehmen undStaaten enthüllt", verlieh ihm die Right Livelihood Award Stiftung2014 zudem den "Alternativen Nobelpreis". Heute gibt er als Leiterder Lady Margaret Hall, einem College der University of Oxford, undVorsitzender des Reuters Institute for the Study of Journalism,seinen breiten Erfahrungsschatz an junge Nachwuchsjournalistenweiter."Alan Rusbridger vereint das unanfechtbare Bekenntnis zu denWerten des Journalismus mit einer ungebremsten Neugierde und derunermüdlichen Bereitschaft zur Veränderung im Zuge der digitalenInnovation. Das ist wichtig, denn unsere Demokratie braucht einenstarken, unabhängigen Journalismus, der sich den Chancen undHerausforderungen der Digitalisierung stellt und laut und vernehmbarStellung bezieht. Es ist also kaum eine Übertreibung zu sagen, dassdie Zukunft unserer aufgeklärten Gesellschaft auch davon abhängt, obPersönlichkeiten wie Alan Rusbridger auch künftig unserenJournalismus prägen", so Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur undMedien der Freien und Hansestadt Hamburg.Wissen weitergeben wird Rusbridger auch am 25. September, wenn erim Rahmen des elften scoopcamp in seiner Keynote mit dem Titel"Breaking News: How to regain trust in a world of information chaos"aktuelle Entwicklungen der Medienwelt thematisieren wird. Derrichtige Umgang mit dem Thema Fake-News sei dabei eine der aktuellgrößten Herausforderungen. "Gesellschaften funktionieren nicht ohneFakten. Es muss jemanden geben, der sagt, was wahr ist und was nicht.Traditionelle Medien sind jedoch in Schwierigkeiten geraten und dieMenschen haben aufgehört, dem Journalismus zu vertrauen. Jetzt heißtes: Wie kann man Vertrauen zurückgewinnen und gesündere Demokratienaufbauen?", so Rusbridger.Peter Kropsch, Geschäftsführer der Deutschen Presse-Agentur dpa,pflichtet ihm bei und betont die gesellschaftliche Relevanz desjournalistischen Schaffens von Rusbridger: "Demokratie ist auf gutenJournalismus angewiesen, um Fakten von Fiktionen zu unterscheiden undeine realistische Sicht auf ihre Probleme und ihre Zukunft zugewinnen. Alan Rusbridger hat mit seinem Mut zur Innovation undseinem klarem Bekenntnis zu herausragendem Journalismus denGrundstein für die Erfolgsgeschichte des Guardian gelegt - sowohl imHinblick auf digitale Reichweite, als auch im Hinblick aufwirtschaftlichen Erfolg. Damit dient Rusbridgers Arbeit als Vorbilddafür, wie hochwertiger Journalismus im digitalen Zeitalterfinanziert werden kann und seine gesellschaftliche Aufgabelangfristig wahrnimmt."Nach Shazna Nessa (The Wallstreet Journal) und Anita Zielina (CityUniversity of New York) ist Rusbridger die dritte bestätigtePersonalie, die am 25. September in der Hamburger Speicherstadt aufder scoopcamp-Bühne auftreten wird. Informationen über weitereSpeaker folgen in Kürze.Bis zum 24. Mai können Interessierte noch die vergünstigtenEarly-Bird-Tickets auf https://www.scoopcamp.de/tickets/ bestellen.scoopcamp 201925. scoopcamp 2019
25. September 2019
Theater Kehrwieder, Kehrwieder 6, Hamburg
www.scoopcamp.de

Um Medieninnovation vielseitig zu thematisieren, veranstaltet das scoopcamp erstmals gemeinsam mit der International News Media Association (INMA - https://www.inma.org/) die Media Innovation Week vom 23. bis zum 27. September (https://www.inma.org/modules/event/2019MediaInnovationWeek/). Neben dem scoopcamp und der etablierten INMA European News Media Conference werden auch eine Studientour und mehrere Seminare zum Thema Medieninnovation Teil der Themen-Woche sein. 