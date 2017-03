"Pufpaffs Happy Hour": 3sat-Kabarett-Show mit der österreichischen Kabarettlegende Josef Hader, Abdelkarim, René Marik und Rainald Grebe

Mainz (ots) -Sonntag, 19. März 2017, 20.15 UhrErstausstrahlungEr sieht aus wie ein Banker und heißt wie ein Zauberkünstler, istaber ehrlicher als beide zusammen: Der Kabarettist Sebastian Pufpafflädt wieder zu seiner "Happy Hour" in die Berliner Kulturbrauereiein. Für gute Unterhaltung, feine Satire und gehobenen Blödsinnsorgen neben dem Moderator die illustren Gäste der Sendung. Mit vonder Partie sind diesmal die österreichische Kabarettlegende JosefHader, Abdelkarim, René Marik und Rainald Grebe.Josef Hader: Die österreichische Kabarettlegende hat eben noch mit"Wilde Maus" ein hochgelobtes Regiedebüt auf der Berlinale gefeiert,heute ist er erstmals bei Sebastian Pufpaff zu Gast. Als Autor undSchauspieler sprengt der Meister der Tragikomik seit Jahrzehnten dieGrenzen des Genres. Die Happy Hour fühlt sich geehrt!Abdelkarim hat sich soeben selbst zum wichtigsten MannDeutschlands gekürt! Nach langwierigen Selbstzweifeln, wie man sichals Deutsch-Marokkaner ordnungsgemäß zu fühlen hat, nun endlich dasBekenntnis: Sein neues Programm trägt den Titel "Staatsfreund Nr. 1"und wir sind gespannt, wie er diesen Titel verteidigt.René Marik hat mit seiner Kunst große Hallen ebenso gefüllt wiedas deutsche Feuilleton: Von der Neuerfindung des Kasperletheatersfür Erwachsene war die Rede, von Parallelen zu Helge Schneider undKurt Schwitters. Was wohl sein berühmtester Protagonist, dersprachfehlernde Maulwurf, dazu sagen würde? Vermutlich einverblüfftes "Autschn".Rainald Grebe könnte man seitenlang vorstellen oder es gleichbleiben lassen - zu vielseitig ist sein Gesamtwerk schon jetzt. Erist Liedermacher, Kabarettist, Schauspieler, Regisseur, Autor undBerufswahnsinniger. Verlassen kann man sich bei ihm nur auf dieÜberraschung."Satire vom Feinsten" bietet der Sonntagabend in 3sat ab 20.15 Uhr- und zeigt das Beste, was aktuell auf den deutschen Kabarett- undComedy-Bühnen zu sehen ist.Pressebilder von Sebastian Pufpaff:https://presseportal.zdf.de/presse/pufpaffPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell