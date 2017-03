"Pufpaffs Happy Hour": In der 3sat-Kabarett-Show begrüßt Sebastian Pufpaff Mathias Tretter, Ingmar Stadelmann, Lisa Eckhart, Torsten Sträter und den Liedermacher Faber

Mainz (ots) -Samstag, 2. April 2017, 20.15 UhrErstausstrahlungSebastian Pufpaff ist der vermutlich bestgekleidete AnarchistDeutschlands. Anzug und Scheitel sitzen bei ihm ebenso akkurat wiePointen und wohl dosierte Frechheiten. Für nachhaltigen Genuss sorgtneben dem Gastgeber stets ein handverlesenes Ensemble von Gästen.Diesmal mit dabei: Mathias Tretter, Ingmar Stadelmann, Lisa Eckhart,Torsten Sträter und der Liedermacher Faber.Der gebürtige Unterfranke und freiwillige Leipziger MathiasTretter ist aus der Kabarettszene nicht mehr wegzudenken. Mit demErsten Deutschen Zwangsensemble gewann er den DeutschenKleinkunstpreis, mit seinen ebenso bissigen wie komischenSoloprogrammen die Herzen der Satirefans in Süd und Ost, Nord undWest. In der "Happy Hour" ist er regelmäßiger Gast.Ingmar Stadelmann ist ein guter Beweis, dass Kabarett und Comedykeine unüberbrückbaren Gegensätze sind. Als Radiomoderator erlangtezunächst seine Stimme Berühmtheit, mittlerweile füllen sich seineRegale mit diversen Kabarett- und Comedypreisen. Ein "Bad Boy" ohneNetz, aber mit doppeltem Boden.Wer Lisa Eckhart einmal erlebt hat, wird sie so schnell nichtvergessen. Die junge Österreicherin ist eine echte Erscheinung: Mitunwiderstehlicher Autorität, schlitzohriger Boshaftigkeit undpointierter Provokation wickelt sie das Publikum um den Finger, kannaber rhetorisch jederzeit gnadenlos zuschlagen. Ist sie zu stark,bist du zu schwach!Torsten Sträter ist sehr einfach zu beschreiben, wenn man ihn aufdie unverkennbare Mütze reduziert. Darunter wohnt allerdings einganzes Universum von kreativen Ideen, Wortschöpfungen und irrenGeschichten, die irgendwo zwischen Autobiografie und komplettemWahnsinn stattfinden. Wenn es Torsten Sträter nicht gäbe, würde erihn vermutlich selbst erfinden.Faber ist ein junger Schweizer Liedermacher mit der Stimme eineralten Seele. Seine Texte sind bitterböse, seine Melodien vollerSehnsucht. Dass er eigentlich Julian Pollina heißt und einenberühmten Vater hat, spielt auf der Bühne keine Rolle. Dort spielteinzig Fabers Musik, und die spricht für sich.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, zeigt 3sat "Simone Solga: Im AuftragIhrer Kanzlerin". In ihrem akutellen Soloprogramm teilt die"Kanzlersouffleuse" ihre intimsten Kenntnisse aus dem Zentrum derMacht exklusiv mit ihrem Publikum."Satire vom Feinsten" bietet der Sonntagabend in 3sat ab 20.15 Uhr- und zeigt das Beste, was aktuell auf den deutschen Kabarett- undComedy-Bühnen zu sehen ist.Pressebilder von Sebastian Pufpaff:https://presseportal.zdf.de/presse/pufpaffProgrammhinweis und Pressebilder zu "Simone Solga: Im AuftragIhrer Kanzlerin": https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/simone-solga-im-auftrag-ihrer-kanzlerin/Pressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell