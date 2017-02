"Pufpaffs Happy Hour": 3sat-Kabarett-Show mit Andreas Rebers, Kirsten Fuchs, Vince Ebert, Hannes Ringlstetter und der Band Moop Mama

Mainz (ots) -Sonntag, 19. Februar 2017, 20.15 UhrErstausstrahlung"Kabarett darf Spaß machen!", lautet das oberste Gebot vonSebastian Pufpaff, auch bekannt als der "George Clooney der deutschenKabarettszene". In der Berliner Kulturbrauerei lädt er Newcomer sowiealte Hasen zu seiner "Happy Hour" ein und serviert einehochprozentige Mischung aus Kabarett und Comedy, Musik und PoetrySlam: Politisch bis anarchisch, geistreich bis albern, charmant bisrotzfrech.Seine Show ist ein bisschen wie Herr Pufpaff selbst: Malfeinsinnig und mal großmäulig, immer aber charmant und entlarvend,böse und herzlich, vor allem aber saukomisch. Ein Abend mit Risikenund Seitenstichen.In "Pufpaffs Happy Hour" sind diesmal dabei:Andreas Rebers: Der selbsternannte Betroffenheitskomiker undgnadenlose Spiegel-Vorhalter ist Stammgast bei Sebastian Pufpaff.Kirsten Fuchs: Begabte Bühnenpoetin, talentierte Kolumnistin unddabei urkomisch - höchste Zeit für eine Stippvisite in der "HappyHour".Vince Ebert: Der studierte Physiker hat sich Wissenschaft undHumor gleichermaßen verschrieben und wagt einen Blick in die Zukunft.Hannes Ringlstetter: Kabarettist, Musiker, Moderator - der Mannaus Bayern mit dem Lausbubencharme vereint alles, was man für eineKombination aus Bühnenshow und Fernsehsendung können muss.Moop Mama: Zehnköpfige Hip-Hop-Blaskapelle, die gerne mal imEinheitsoutfit auftritt und Urban Brass vom Feinsten spielt.Pressebilder von Sebastian Pufpaff:https://presseportal.zdf.de/presse/pufpaffPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell