Pünktlich zur IFA: Fünf-Millionen-Grenze bei der UHD-Produktion überschritten / Sonopress baut Produktionskapazität bei hochauflösenden Speichermedien aus

Gütersloh (ots) - Die IFA, die seit heute in Berlin ihre Toregeöffnet hat, steht voll und ganz im Zeichen von 4K undhochauflösenden Videoinhalten. Kein Wunder also, dass die Nachfragenach der Ultra HD Blu-ray-Disc mit einer Speicherkapazität von bis zu100 Gigabyte kontinuierlich steigt. Vor diesem Hintergrund hat derglobale Mediendienstleister Sonopress jetzt seineProduktionskapazitäten für hochauflösende Speichermedien ausgebautund eine zweite UHD-100-Maschine in Betrieb genommen. Fast zeitgleichist am Stammsitz des Unternehmens die fünfmillionste Disc derneuesten Generation vom Band gelaufen."Fünf Millionen UHDs in einem Zeitraum von weniger als eineinhalbJahren, das ist eine fantastische Zahl, mit der wir zu Beginn derProduktion niemals gerechnet haben", freut sichSonopress-Geschäftsführer Sven Deutschmann. "Und die Nachfrage aufSeiten unserer Auftraggeber ist inzwischen so groß, dass uns dieEntscheidung, in einen Ausbau der Produktionskapazitäten zuinvestieren, leichtgefallen ist", so Deutschmann weiter. Neben denbeiden UHD-100 Maschinen verfügt das Unternehmen auch über dieKapazität von sechs UHD-66 Fertigungslinien. Zu den Kunden, dieSonopress immer häufiger mit der Produktion von UHDs beauftragen,zählen international agierende Unternehmen wie die Hollywood-StudiosWarner Bros. und Universal Pictures International, aber auchnationale Anbieter wie Concord Home Entertainment oder HighlightConstantin.Seit Anfang 2016 gehört Sonopress zu den zentralenTechnologieträgern des Ultra HD Blu-ray-Formats. Für die technischeEntwicklungsleistung wurde das Unternehmen schon mehrfachausgezeichnet, unter anderem mit dem renommierten DEG-Award "BestDigital Product or Service Innovation" und dem von compamediavergebenen TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft undüberdurchschnittliche Innovationserfolge.Über SonopressSonopress ist ein führender internationaler Entertainment- undMediendienstleister, der Unternehmen aus den Branchen HomeEntertainment, Video Games, Audio, Publisher und TV/Rundfunk einumfangreiches Spektrum an Lösungen bietet. Das Serviceportfolio vonSonopress umfasst sämtliche Bereiche des Media-Asset-Managements: vondigitalen Services wie Digitalisierung, Electronic ContentDistribution, Archivierung und Asset-Management über die Replikationvon CDs, DVDs, Blu-ray Discs und 4K Ultra HD Blu-rays - sowohl in der66 Gigabyte als auch in der 100 Gigabyte Ausführung - bis hin zuPrintmanagement und Druckdienstleistungen sowie Fulfilment und SupplyChain Management. Unterstützt werden all diese Prozesse durchinnovative End-to-End-IT-Systeme. Mit jahrzehntelangerBranchenerfahrung und intelligenten Lösungen schaffen wir Mehrwertfür unsere Kunden und stellen sicher, dass sie für dieHerausforderungen des Marktes gut gerüstet sind. Als Teil derBertelsmann Printing Group ist Sonopress eine 100-prozentige Tochterder Bertelsmann SE & Co. KGaA.