Pünktlich zum Valentinstag knackt die Beziehungs-App PAIRfect die 100'000 Download Marke

Basel (ots) - Die PAIRfect App hat die 100'000 Download Marke erreicht und plantfür 2020 eine Wachstumsfinanzierung. PAIRfect ermöglicht es Paaren gemeinsamihre Beziehung zu verbessern und nutzt dafür bewährte Konzepte aus derPaarforschung.Eine der häufigsten Ursachen für Trennungen ist der sogenannte schleichendeZerfall von Beziehungen (Bodenmann, Bradbury & Maderasz, 2002¹). Dabeidurchläuft eine Partnerschaft verschiedene Phasen, in denen dieBeziehungsqualität kontinuierlich sinkt: Zu Beginn der Beziehung sind beidePartner motiviert und pflegen die Partnerschaft aktiv und intuitiv, nachdurchschnittlich sechs Monaten nimmt die aktive Beziehungspflege jedoch ab, undwird durch den Alltag (Beruf, Karriere, Kinder) überlagert. Das gemeinsameMiteinander wird zu einem Nebeneinander und die Kernelemente jeder Beziehung(Kommunikation, Positive Einstellung zur Partnerschaft, Sexualität undGroßzügigkeit) werden vernachlässigt (Ogolsky & Bowers, 2012²)."Relationship Care ist vielen Paaren noch kein Begriff", so Prof. Dr. RainerBanse von der Universität Bonn. "Gemeinsam Netflix Serien schauen undNettigkeiten via Whatsapp austauschen dominieren das Beziehungsleben - das istin vielen Fällen nicht genug, um ein solides Fundament für eine nachhaltigeBeziehung zu schaffen. Mit PAIRfect helfen wir Paaren ganz konkretBeziehungspflege im Alltag umzusetzen", so weiterhin Prof. Dr. Banse.Eine Rose zum Valentinstag reicht nicht ausDas Startup PAIRfect aus der Schweiz beschäftigt sich seit 2018 mit dem ThemaRelationship-Care und hat gemeinsam mit der Universität Bonn und einem Team ausPsychologen ein App gestütztes Konzept entwickelt, mit dem Paare gemeinsam dieeigene Beziehung verbessern können. Innerhalb der App erhalten beide Partnerunabhängig voneinander Handlungsaufforderungen und sog. Talk-Abouts, die zurSteigerung von Kommunikation und Wertschätzung des Partners führen. Stabilitätund Qualität einer Beziehung werden dadurch positiv beeinflusst."Wir sind ziemlich baff, wie die PAIRfect Idee und das Thema Relationship Careeingeschlagen hat", sagt Florian Müller, CEO und Co-Founder von PAIRfect. SowohlFlorian (glücklich verheiratet und drei Kinder) als auch der Co-Founder und CTODomenic Benz (glücklich verheiratet und zwei Kinder) kennen die Problematikeiner durch Job und Kinder strapazierten Beziehung.FM: "Wir haben im App Store gesucht und erwartet, dass irgendjemand dochbestimmt eine App entwickelt hat, die uns hilft die Beziehung wieder stärker inden Mittelpunkt zu rücken. Aber als wir nichts Brauchbares gefunden haben,dachten wir uns: Ok dann bauen wir uns doch einfach selbst eine Lösung."Genau das haben die beiden Gründer gemacht und mit PAIRfect den Geist der Zeitgetroffen. Aktuell wird eine Wachstumsfinanzierung vorbereitet, um PAIRfect imD/A/CH Raum breiter zu vermarkten, 2021 ist der Eintritt in den U.S. Marktgeplant.// ---------------------Weiterführende LinksPAIRfect-Webpage: https://pairfect.comMedia Kit & Screenshots: http://ots.ch/5BxBSADownloadApple-Download: https://itunes.apple.com/us/app/pairfect/id1378305440?l=deAndroid-Download:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sobr.pairfect// ---------------------Quellen¹ Bodenmann, G., Bradbury, T. & Maderasz, S. (2002).Scheidungsursachen und -verlauf aus der Sicht der Geschiedenen.Zeitschrift für Familienforschung, 14, 5-20.² Ogolsky, B. G. & Bowers, J. R. (2013). A meta-analytic review ofrelationship maintenance and its correlates. Journal of Social andPersonal Relationships, 30, 343-367.Pressekontakt:PAIRfect GmbH - CH-4415 LausenFlorian Müller (CEO & Co-Founder)flo@pairfect.com+41 79 2791344Prof. Dr. Rainer Bansebanse@uni-bonn.de