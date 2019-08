Pünktlich zum Schulanfang: Mit Aromatherapie leichter und motivierter lernen (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) -Im Zeitalter von Smartphone, Online-Spielen und ständigerReizüberflutung fällt es Kindern und Jugendlichen immer schwerer,sich zu konzentrieren. Weil im Schulalltag oft ausreichende Pausen-und Ruhezeiten fehlen, senken Müdigkeit, Unlust und Nervositätzusätzlich die Aufnahmefähigkeit. Immer mehr Eltern möchten ihreKinder in dieser Situation gerne möglichst natürlich unterstützen.Rechtzeitig zum Schulanfang präsentiert der AllgäuerAromatherapie-Experte PRIMAVERA deswegen seinekonzentrationsfördernde Produktlinie "Leichter lernen" mit bewährterWirkung, aber in neuem Design. Zahlreiche Untersuchungen bestätigen:Der frische Duft der enthaltenen ätherischen Zitrusöle fördert dieKonzentration und hilft dabei, motivierter bei der Sache zu bleiben."Mit unserer bewährten Leichter lernen-Linie unterstützen wirKinder im Vorschul- und Schulalter gezielt dabei, dieHerausforderungen ihres Alltags besser zu meistern. Dazu gehörenAufmerksamkeit, Motivation und Lernfähigkeit für den Lernerfolg, aberauch emotionale Balance und ein gesundes Selbstvertrauen", so MiraKober, Produktmanagerin beim Aromatherapie-Experten PRIMAVERA. Beider Entwicklung der Produkte war besonders wichtig, dass die Düfteden Kindern gefallen. "Um das herauszufinden, sind wir unter anderemin Kindergärten gegangen und haben die Kinder selbst schnuppernlassen.""Leichter Lernen" sorgt nicht nur für mehr Konzentration und einebessere Arbeitsatmosphäre, sondern auch für ein frisches undangenehmes Raumklima. So ist erwiesen, dass fruchtig-frischeZitrusnoten von den meisten Menschen als angenehm empfunden werdenund heiter stimmen. Wie in allen anderen Produkten von PRIMAVERAwerden in der "Leichter lernen"-Produktlinie ausschließlich 100Prozent natürliche Inhaltsstoffe aus nachhaltigem Anbau verwendet.Zur Serie zählen die gebrauchsfertige Duftmischung, ein praktischerRoll-On, ein Raumspray (nun in 50 ml Abfüllung) sowie ein innostalgischer Schultaschen-Optik gestaltetes Geschenkset mitDuftstein und der Duftmischung - etwa für die Schultüte.Maßgeschneiderte Aromatherapie für die Kinder von heuteDass wohlriechende ätherische Düfte positiv auf Körper und Geistwirken, ist schon lange bekannt. Verschiedene Studien belegenaußerdem, dass vor allem Zitrusöle wirkungsvoll dieKonzentrationsfähigkeit unterstützen. So hat die Auswertung einesVersuchsprojekts an fränkischen Schulen im Jahr 2015 - initiiert voneiner erfahrenen Schulberaterin und ausgebildeten Aromaexpertin* -gezeigt, dass sich Kinder und Jugendliche, deren Klassenräume dezentmit naturreinen ätherischen Ölen aus Zitrusfrüchten aromatisiertwurden, besser konzentrieren können. Auch die Zahl der Fehltage undKonflikte ging deutlich zurück. Sowohl an den teilnehmenden Grund-und Hauptschulen als auch in den weiterführenden Schulen profitiertennach Einschätzung der Lehrer neben dem Lern- auch das Klassenklima.Auch die Rückmeldung der Schüler war rundum positiv: 100 Prozent derKinder gaben an, sich in den bedufteten Räumen besser konzentrierenzu können und mehr Freude am Lernen zu haben. Damit deckt sich derPraxistest in den Schulen mit den zahlreichen Erkenntnissen derWissenschaft.Fokussierung, Energie und Ausgeglichenheit für "Zappel-Philipp" &CoDas in der Duftmischung "Leichter lernen" enthaltene naturreineätherische Öl der Zitrone verbessert die Konzentration, Grapefruitmotiviert, Orange sorgt für gute Laune und hilft dabei, gelassen anneue Aufgaben heranzutreten. Die in sorgfältiger Kaltpressung derFruchtschalen gewonnenen Öle sind hinsichtlich ihres Wirkprofilsumfassend untersucht. So beispielsweise auch die Wirkung vonOrangenduft: Er beruhigt die Nerven und wirkt stressmindernd, ohnemüde zu machen.Wichtig ist es, ausschließlich naturreine ätherische Öle zuverwenden, deren Herkunft über das Etikett nachprüfbar ist.Keinesfalls sollten synthetische Duftstoffe zum Einsatz kommen, denndiese können zwar ein "Duft-Aha"-Erlebnis inszenieren, sind aber ohnegesundheitlichen Nutzen und aufgrund ihres oft intensiven Duftsmeistens viel zu stark.Duftstein, Roll-on oder Raumspray: Aromatherapie "ready to use"Die Anwendung von "Leichter lernen" ist denkbar simpel: Einfach imKinder- oder Arbeitszimmer einige Tropfen der Duftmischung auf einenDuftträger wie einen Duftstein oder ein Papiertaschentuch geben. Derpraktische "Leichter lernen"-Roll-on kann zum Schnuppern ins Mäppchengelegt werden.Die Aromatherapie-Experten von PRIMAVERA empfehlen, die Beduftungmöglichst regelmäßig anzuwenden und damit alskonzentrationsförderndes Ritual zu etablieren - etwa, um jeweils dieZeit der Hausaufgaben einzuläuten. Schüler und Lehrer, die eineBeduftung der Klassenräume planen, sollten die Ölmischung über einenVernebler in die Raumluft ausbringen. Bei der Dosierung gilt: Wenigerist mehr, denn ätherische Öle wirken selbst dann schon auf Körper,Geist und Seele, wenn man ihren Duft noch gar nicht wahrnimmt.*https://inspiria-gesundheitszentr.jimdo.com/UNTERNEHMENFür PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zurNatur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in derUnternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 %naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- &Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handelndas durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationaleCSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festenBestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmenmit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethischeGeschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise,unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt dieWeiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel,die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität undReinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit desAnbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendetRohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau undunterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, dieArtenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreieSchädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnikeinsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage.Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischenInhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahrenausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichenKonservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffenhergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt amFirmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtlicheProdukte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sindbei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. 