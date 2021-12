Pünktlich zu Weihnachten neue Rekordstände beim boerse.de-Aktienfonds!

Am letzten Handelstag (23. Dezember) legte der boerse.de-Aktienfonds mit neuen historischen Bestmarken Anlegern noch einmal tolle Weihnachtsgeschenke unter den Baum. Konkret: In der ausschüttenden Tranche (WKN: A2AQJY) wurde mit 145,92 Euro ein neues All-Time-High erreicht. Auch in der thesaurierenden Tranche (WKN: A2PZMR) kletterte der Champions-Aktienfonds für den Vermögensaufbau...