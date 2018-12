Pudern statt spritzen - Biotulin: Durchbruch in der Kosmetik / HYDROLON Gesichtspuder mit Bio-Botulinumtoxin gegen Falten (FOTO)

Aachen (ots) -HYDROLON ist ein weltweit einzigartiger Gesichtspuder, der Faltenreduziert. Im zunehmenden Trend natürlicher und multifunktionalerFarbkosmetik hat Biotulin ein innovatives, lockeres Gesichtspudergeschaffen. HYDROLON enthält geschlossene, mikrokleine Liquid-Perlen,die sich beim Auftragen auf die Gesichtshaut öffnen und so denWirkstoff Biotulin in die Haut gelangen lassen. Dem Teint verleihtder Puder durch seine leichte Deckkraft und seidige Beschaffenheitein makelloses Finish.Eines der Hautpbestandteile von Biotulin, welches auch als"Bio-Botulinumtoxin" bekannt wurde, ist Spilanthol. Spilanthol istein natürliches Lokalanästhetikum, das aus dem Extrakt der PflanzeAcmella Oleracea (Parakresse) gewonnen wird. Es reduziert dieMuskelkontraktion und die Gesichtszüge entspannen sich. KleineFältchen, besonders um die Augenpartie und zwischen den Augenbrauen,lösen sich auf.Um die Haut vor dem Austrocknen zu schützen, wird zudem inHYDROLON auf Sulfate verzichtet - denn für ein gepflegtes undseidiges Hautbild braucht die Haut ausreichend Feuchtigkeit.HYDROLON ist ein Gesichtspuder, welches der Haut Feuchtigkeitspendet, gleichzeitig Falten reduziert und doch eine leichteDeckkraft entfaltet. Mehr Informationen finden Sie unter:www.biotulin.deGerne stellen wir Ihnen Produktfotos zur Verfügung oder versorgenSie mit weiteren Informationen.Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen, info@biotulin.deFAX: 0241-53106369Original-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell