PucklerMC und Zieglerfilm Köln verfilmen Falcos Hit Jeanny

Kronberg i.Ts. (ots) - Die Puckler Media & Consult entwickelt inKooperation mit der Zieglerfilm Köln und der Ferdi BollandProductions eine Thriller Miniserie basierend auf Falcos JeannyLiederreihe.JEANNY, die horizontal konzipierte Thriller-Reihe, wird derzeitvon der PucklerMC entwickelt. Inspiration für die Serie lieferteFalcos Hit JEANNY, der zu seiner Zeit stark kontrovers diskutiertwurde und Platz 1 in den Charts vieler Länder belegte. In Kooperationarbeitet die PucklerMC gemeinsam mit der Zieglerfilm Köln und FerdiBolland an der fiktionalen Miniserie. Als Autor fungiert derÖsterreicher Peter Koller. Barbara Thielen und Björn Pucklerübernehmen die Produktion. Ferdi Bolland ist als Executive Producerund Komponist an dem Projekt beteiligt. Noch ist kein Senderinvolviert.Inhaltlicher Dreh- und Angelpunkt ist die Protagonistin JEANNY,basierend auf der fiktiven Teenager-Figur aus Falcos SongreiheJEANNY, welche dem Zuschauer als Erwachsenen Frau begegnet. AlsKinderpsychologin wird JEANNY hinzugezogen, um die SOKO bei denErmittlungen im Fall eines vermissten Mädchens zu unterstützen.Dadurch wird JEANNY gezwungen, sich ihrer ganz persönlichen innerenDämonen zu stellen. Vielmehr zur Story und weiteren Rollen wirdderzeit nicht preisgeben. Atmosphärisch wird die Serie angelehnt anerfolgreiche Skandinavische/Europäische Thriller-Reihen wie z.B.BRON/BROEN, FORBRYDELSEN, MILLENNIUM etc.Pressekontakt:Björn PucklerPuckler Media & Consult GmbHTel.: +49 (0)173-325-3296Email: bp@pucklermc.comOriginal-Content von: Puckler Media & Consult GmbH, übermittelt durch news aktuell