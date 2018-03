Mainz (ots) -Samstag, 31. März 2018, 20.15 Uhr, 3satErstausstrahlungLiebe, Eifersucht, Verrat und Tod - diese Zutaten machen GiacomoPuccinis "Tosca" zu einem Dauerbrenner auf den Opernbühnen. Mit einerNeuinszenierung von Michael Sturminger setzen auch dieOsterfestspiele Salzburg in diesem Jahr auf den Opernklassiker. Inden Hauptrollen sind Anja Harteros und Aleksandrs Antonenko zu sehen,die musikalische Leitung hat Christian Thielemann. 3sat zeigt "Tosca"aus dem Großen Festspielhaus Salzburg am Samstag, 31. März 2018, um20.15 Uhr in Erstausstrahlung.Die Sängerin Floria Tosca gerät in Schwierigkeiten, als ihrGeliebter, der Maler Cavaradossi, einen politischen Flüchtlingversteckt hält. Um Cavaradossi zu retten, muss Tosca den Flüchtlingverraten und sich dem Polizeichef Scarpia hingeben. Am Ende steht ihraller Leben auf dem Spiel. In der bekannten Arie "E lucevan lestelle" erinnert sich Cavaradossi an seine Liebe zu Tosca undbeklagt, dass sein Leben so plötzlich enden wird. In derNeuinszenierung verkörpert der lettische Tenor Aleksandrs Antonenkoden Part des Cavaradossi. Die Titelrolle singt Anja Harteros. Diedeutsche Sopranistin hat bei den Osterfestspielen Salzburg zuletztals Sieglinde in Wagners "Walküre" für Jubel gesorgt."Alles so machen, wie es immer war, und nichts so lassen, wie dieLeute es gewohnt sind", beschreibt Sturminger seine Herangehensweisean die Inszenierung. Als seine größte Herausforderung bezeichnet er,dass Zeit und Ort des Geschehens eindeutig fixiert sind: Um 1800versuchte Napoleon, Italien zu "republikanisieren", die militärischenAuseinandersetzungen in diesem Zusammenhang bilden den historischenHintergrund der Opernhandlung. Schauplätze sind die KircheSant'Andrea della Valle, der Palazzo Farnese und die Engelsburg inRom.Im Anschluss zeigt 3sat um 22.25 Uhr das Porträt "Wie ein lichterFluss - Die Sängerin Anja Harteros".Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tosca3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell