Publizist Krzeminski: Polnische Euroskeptiker in schwieriger Lage

WARSCHAU (dts Nachrichtenagentur) - Der polnische Publizist und Journalist Adam Krzeminski sieht die Euroskeptiker in seinem Heimatland trotz des Wahlsiegs der EU-kritischen PiS bei den Regionalwahlen am vergangenen Wochenende in einer schwierigen Lage. "Die eindeutige proeuropäische Haltung liegt bei 87 Prozent jetzt. Das zeigt, dass die Mehrheit der polnischen Bevölkerung tatsächlich Brüssel als diese Norm gebende Instanz anerkennt", sagte Krzeminski am Dienstag im Deutschlandfunk.

So habe die PiS zwar bei den Regionalwahlen zugelegt, jedoch liege das Wahlergebnis mit 32 Prozent unter den vorausgesagten 40 Prozent. Es sei auch der PiS nicht gelungen, eine Hochburg der Opposition oder eine Großstadt zu erobern. "Die Frage ist, inwiefern man Polen regieren kann, indem man nur auf dem Lande stark ist", so der Publizist weiter. Er sei zuversichtlich, dass die "Selbsteuropäisierung" durchaus im Gange sei.

