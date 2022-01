IF Aktie: Gigantischer Hammer!

If, ein Unternehmen aus dem Markt "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", notiert aktuell (Stand 21:21 Uhr) mit 25.95 USD im Minus (-0.58 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ CM.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir If einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob If jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,57 ist die Aktie von If auf Basis der heutigen Notierungen 32 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (20,07) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: If hat mit einer Dividendenrendite von 1,35 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.12%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche beträgt -1,76. Aufgrund dieser Konstellation erhält die If-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: If erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche sind im Durchschnitt um 10,08 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,63 Prozent im Branchenvergleich für If bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,47 Prozent im letzten Jahr. If lag 14,24 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

