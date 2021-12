Vorsicht walten lassen bei Starwood Property …

Für die Aktie Starwood Property Trust Inc wird am 18.12.2021, 08:34 Uhr, ein Kurs von 23.29 USD geführt.

Unsere Analysten haben Starwood Property Trust Inc nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Starwood Property Trust Inc derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 25,39 USD, womit der Kurs der Aktie (23,29 USD) um -8,27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,39 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,27 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Starwood Property Trust Inc. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Starwood Property Trust Inc höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche . Der Unterschied beträgt 2,67 Prozentpunkte (7,71 % gegenüber 5,03 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

