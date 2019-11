Berlin (ots) - EZB-Präsidentin Christine Lagarde würdigt Dr. Wolfgang Schäuble /Emotionaler Auftritt von Laudator Jan Josef Liefers 30 Jahre nach dem Mauerfall/ Über 800 Teilnehmer auf der Preisverleihung in derTelekom-Hauptstadtrepräsentanz"Die Publishers´Night 2019 hat an diesem Abend des 4. Novembers 2019 ein Zeichenfür (Presse-) Freiheit in Deutschland, Europa und der Welt gesetzt", soVDZ-Präsident Dr. Rudolf Thiemann. "Dafür standen unsere Preisträger, dafürsteht der VDZ." Besonders war der Abend auch durch sein geschichtsträchtigesDatum: Denn vor genau 30 Jahren fand unweit von hier auf dem Alexanderplatz diegrößte Demonstration in der damaligen DDR statt. Auf der Publishers´ Nightverleiht der VDZ die "Goldene Victoria" an Menschen, die für ihre Überzeugungkonsequent und couragiert eintreten, die sich auf ihrem Weg nicht beirrenlassen, trotz Anfeindung oder Bedrohung.Die "Ehren-Victoria" nahm der Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. WolfgangSchäuble entgegen. Damit würdigen die Zeitschriftenverleger denBundestagspräsidenten für sein kraftvolles Eintreten für ein vereintes,demokratisches Europa und eine stabile Demokratie in Deutschland. Er seimaßgeblich an der deutschen Wiedervereinigung beteiligt gewesen und hätte auchjeden Schritt des Zusammenwachsens Europas begleitet, so die Begründung des VDZ.Der Ausnahmepolitiker sei ein Mahner, wenn es um die Bedrohung derPressefreiheit ginge, und ein exzellenter Beobachter der Globalisierung undihrer Herausforderungen für die demokratischen und freiheitlichen Werte Europas.Wolfgang Schäuble zeigte sich in seiner Dankesrede bewegt, die Goldene Victoriazusammen mit Reporter ohne Grenzen entgegenzunehmen. Es sei leicht fürFreiheitsrechte einzutreten, wenn man immer in Freiheit aufgewachsen sei.Freiheit sei der Kern der deutschen Frage. Ohne ein geeinigtes Europa und dasVertrauen der europäischen Staaten hätte es die Einheit Deutschlands niegegeben. Schäuble sah die größte Gefahr darin, dass "wir Demokratie und Freiheitfür selbstverständlich halten." Er verwies darauf, dass unsere freiheitlicheOrdnung, die viele Staatslenker als ansteckende Krankheit fürchten, dieSehnsucht vieler Menschen sei. "Deshalb bin ich so stolz, gemeinsam mit Reporterohne Grenzen ausgezeichnet zu werden. Wir sollten alles dafür tun, Freiheit undDemokratie nicht wieder zu verlieren."Die Laudatorin, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, würdigte ihren FreundWolfgang Schäuble, für sein langfristiges Engagement um Europa. Sie hob vorallem drei Eigenschaften an Wolfgang Schäuble hervor: Sein Commitment, dieintellektuelle Präzision und seine staatsmännischen Fähigkeiten. Bei ihm sei ein"forensischer Geist" am Werk, der hohle Argumente in kürzester Zeit zerpflücke.Er sei ein formidabler Verhandlungspartner, fair und geradeaus, der nachLösungen suche, egal wie lange der Prozess dauere. Er stünde für das, was ersagt: "He speaks Klartext." Für Wolfgang Schäuble sei Politik nicht Beruf,sondern Berufung.Mit der "Goldenen Victoria für Pressefreiheit" ehrte der VDZ Reporters WithoutBorders. Die Organisation setzt sich seit 1985 weltweit für die Informations-und Pressefreiheit ein - getreu dem Motto "Keine Freiheit ohne Pressefreiheit".Mit der Goldenen Victoria würdigt der VDZ den vorbildlichen weltweiten Einsatzder gesamten internationalen Organisation für einen unabhängigen, freienJournalismus und für die Informationsfreiheit. Die Auszeichnung nahmenChristophe Deloire, Generalsekretär der internationalen Organisation, und KatjaGloger, Vorstandssprecherin der deutschen Sektion, entgegen.Für Katja Gloger stehe die Solidarität im Mittelpunkt. Faktentreue undVerlässlichkeit seien für Medien wichtig. Christophe Deloire betonte, dass mandas Internet nicht mehr nur als Tor zu Freiheit sehen würde, sondern auch alsBedrohung. Denn Algorithmen, die keinen demokratischen Grundgesetzenunterliegen, würden die Meinung machen. Daher würde Reporter ohne Grenzen mitPartnern jetzt einen Standard für Algorithmen entwickeln. Eine freie Presse seinicht frei von Fehlern, aber sie sei Klebstoff für den friedlichen Zusammenhaltund Treibstoff für Veränderung,Laudator Jan Josef Liefers erlebte die Verleihung als emotionalen Moment: "Heutehier zu stehen und eine internationale Institution zu würdigen, die mit ihremgroßartigen Engagement für eines der wichtigsten Grundrechte der Menschheiteintritt, ist mir eine besondere Ehre", so Liefers. Der Veröffentlichungstermindes Rankings der Pressefreiheit stehe mit Sicherheit in den Terminkalendernaller Innenministerien der Welt. Dieser sei in der "Weltkarte derPressefreiheit" manifestiert und verdeutliche unbestechlich das Maß derRepressalien und auch Übergriffe, denen Medien und ihre Journalisten imjeweiligen Land ausgesetzt seien. "Denn wenn die Pressefreiheit fällt, fallenauch alle anderen Freiheiten: dann sind Kunst, Musik, Theater, Literatur, dieWissenschaft und die Menschenrechte an der Reihe", mahnte Liefers.Für musikalische Begleitung der Preisverleihung sorgte der Chor The Young ClassXmit ihrer Interpretation des Songs "Freiheit" von Marius Müller Westernhagen undihrem selbst komponierten Stück "Worte brauchen Freiheit", der für den VDZ vonChris Buseck und Michael Zlanabitning komponiert wurde.Die Publishers' Night ist eine der hochwertigsten und wichtigstenNetworking-Plattformen und Medienveranstaltungen in Berlin. Verleger,Verlagsmanager, Chefredakteure, Unternehmenslenker sowie Kulturschaffende warenan diesem Abend zu Gast und nutzten die Veranstaltung zum Austausch undNetzwerken.Das Nachtmagazin zeigt die besten Bilder des Abends - die Gäste, die Preisträge,Fotos zum Download: https://publishers-summit.vdz.de/publishers-night/galerie(ab 23:30 Uhr)Internet: www.vdz.deFacebook: www.facebook.com/VDZPresse Twitter: www.twitter.com/VDZPressePressekontakt:Antje JungmannTel: +49 (30) 72 62 98-110E-Mail: a.jungmann@vdz.deOriginal-Content von: VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, übermittelt durch news aktuell