Mainz (ots) -Der Film "Wo bist du, Feigling" aus der ZDF-Samstagskrimireihe"München Mord" wurde beim FernsehKrimi-Festival 2017 in Wiesbaden mitdem Publikumspreis ausgezeichnet. "Uns überzeugen dieschauspielerischen Leistungen, der Humor und die anhaltendeAtmosphäre über 90 Minuten", so die Publikumsjury in ihrerBegründung."München Mord: Wo bist du, Feigling" war am 3. September 2016 imZDF zu sehen. Im vierten Film der ZDF-Samstagskrimireihe mitBernadette Heerwagen, Marcus Mittermeier und Alexander Held steht dasschräge Ermittlertrio vor einer seiner intensivsten und gleichzeitigfrustrierendsten Ermittlungen: In einem Münchner Park wird ein jungerMann von einem Jogger erschlagen. Die Chance, den flüchtigen Täter zufinden, ist gering. Es scheint sich um eine reine Zufallstat ohneechtes Motiv zu handeln.Regie führte Anno Saul nach dem Buch von Friedrich Ani und InaJung. Produziert wurde der Film von TV60Film (Sven Burgemeister,Andreas Schneppe). Die Redaktion im ZDF hatten Stefanie von Heydwolffund Petra Tilger. Ein weiterer Film aus der Reihe "München Mord","Einer der's geschafft hat", steht am Samstag, 18. März 2017, 20.15Uhr, im ZDF auf dem Programm.Den Sonderpreis für eine herausragende Einzelleistung erhält derDrehbuchautor Rolf Basedow für seine außergewöhnliche Autorenleistung- unter anderem bei der ZDF-Produktion "Lotte Jäger und das toteMädchen", gesendet am 12. September 2016 (Redaktion: Pit Rampelt)."Rolf Basedow stellt sich der Komplexität unserer Welt und nimmt unsin seiner klugen Neugier mit auf die Abenteuerreise in dieVielschichtigkeit unserer oft widersprüchlichen Gesellschaft", lobtdie Jury.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/fernsehkrimipreisPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell