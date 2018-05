Publikum feiert letzte Tanzvorstellungen der 16. Movimentos Festwochen (FOTO)

Wolfsburg (ots) -- Grupo Corpo beschließt Tanzvorstellungen im KraftWerk- Insgesamt 51 Veranstaltungen unter dem Thema "Würde"- 24.000 Besucher bei einer Auslastung von 94%Mit Standing Ovations feierte das Publikum die beiden letztenAufführungen der Movimentos Festwochen 2018 am 5. und 6. Mai imVolkswagen KraftWerk. Die brasilianische Grupo Corpo, die im Jahr2003 die erste Company im KraftWerk gewesen ist, überzeugte mit ihrenChoreografien "Dança Sinfônica" und "Gira". Die beiden Vorstellungenim KraftWerk waren zugleich die letzten in dieser besonderenSpielstätte, die nach 16 Jahren wegen des geplanten Umbaus künftignicht mehr zur Verfügung steht. Das Programm der 16. MovimentosFestwochen umfasste unter dem Thema "Würde" in den zurückliegendenfünf Wochen insgesamt 51 Veranstaltungen.Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt:"Die 16. Movimentos waren für uns alle ein großer Erfolg und ichmöchte den vielen Beteiligten, die an diesem Projekt mitgearbeitethaben, herzlich danken. Die jetzt anstehende Modernisierung desKraftWerks ist für Volkswagen ein zukunftsgewandter Schritt, der unsfordert, neu zu denken. Die Planungen für unser künftiges Engagementin und für die Kultur schreiten voran und wir werden darüber imSommer informieren."Bernd Kauffmann, Künstlerischer Leiter der Movimentos Festwochen,sagt: "Es war schon mehr als überfällig, dem Nachdenken über den'Wert der Würde' und ihrer sehr begrenzten 'Wertschätzung' in derGesellschaft Raum und szenisches Gewicht zu geben. Man kann nichtdeutlich genug darauf hinweisen, dass der Mensch selbst die Würde istund trägt, doch darüber hinaus vergessen wir auch allzu oft, dassdieselbe Würde - ebenso wie dem Menschen selbst - auch der Schöpfungentgegenzubringen ist, die mehr als je zuvor durch die 'NaturgewaltMensch' in Bedrängnis gerät. Dass das von uns aufgegriffene Thema demPublikum äußerst nah am Herzen lag, belegt die deutliche Zunahme anGesprächen, Debatten, Fragen und Anregungen, die in diesem Jahr nachden jeweiligen Produktionen geführt und formuliert wurden. DerAutostadt gilt mein großer Dank, dass sie sich ohne jedes 'Wenn,Würde oder Aber' einer Thematik gestellt hat, die immer mehr Menschenauf den Nägeln zu brennen beginnt."Rückblick auf das Programm der 16. Movimentos FestwochenPodiumsgesprächZu Beginn der 16. Movimentos Festwochen diskutierten am 9. AprilDr. Naika Foroutan vom Berliner Institut für empirische Integrations-und Migrationsforschung, Dr. Regula Venske vom PEN-Zentrum und Prof.Dr. Jürgen Manemann vom Forschungsinstitut für Philosophie Hannovermit dem Künstlerischen Leiter Bernd Kauffmann über das Festival-Thema"Würde".Movimentos AkademieEröffnet haben die 16. Movimentos Festwochen die jungenTänzerinnen und Tänzer der Movimentos Akademie, die im ScharounTheater Wolfsburg die Choreografien "Nebenan" und "Wenn meine Würdedeine würde" zeigten. Ein Gastspiel beider Stücke fand am 1. Mai imStaatstheater in Braunschweig statt. Während des Festivals hattenerwachsene Tanzinteressierte die Möglichkeit, im Rahmen derMovimentos Akademie an verschiedenen Tanz- und Yogaworkshopsteilzunehmen.Tanz im KraftWerkDas Tanzprogramm der Movimentos Festwochen im KraftWerk eröffnetedie Company Ballet BC aus Vancouver. Sie präsentierte drei Arbeiten,darunter eine Deutschlandpremiere der Company-Leiterin Emily Molnarsowie ein Stück der Star-Choreografin Crystal Pite. Es folgten derbritische Choreograf Wayne McGregor mit der Movimentos Koproduktion"Autobiography", Philippe Decouflé mit "Nouvelles Pièces Courtes" unddie Sydney Dance Company mit einem fulminanten dreiteiligen Abend.Das Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan zeigte in Koproduktion mit denMovimentos "Über die Insel - Formosa" des Großmeisters Lin Hwai-min.Die Company zero visibility corp. aus Norwegen zeigte "Frozen Songs"von Ina Christel Johannessen. Grupo Corpo aus Brasilien beschloss dasTanzprogramm im KraftWerk mit den beiden Arbeiten "Dança Sinfônica"und "Gira".Szenische Lesungen und SchauspielInsgesamt acht szenische und teilweise musikalische Lesungen sowieeine Schauspielinszenierung setzten sich auf unterschiedliche Weisemit dem Thema "Würde" auseinander. Philipp Hochmair begeisterte dieZuschauer beispielsweise mit furios in Szene gesetzten Balladen vonSchiller, Iris Berben und Thomas Thieme lasen aus demspannungsgeladenen Stück "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann. BorisAljinovic gab an drei Abenden "Marx in Soho" von Howard Zinn. Zuerleben waren in weiteren Lesungen Sophie Rois, Burghart Klaußner,Alexander Scheer, Claudia Michelsen, Wolfram Koch, Maren Kroyman,Sylvester Groth, Caroline Peters und Samuel Finzi.Jazz-KonzerteEin Höhepunkt auf der Jazz-Bühne im ZeitHaus war 2018 der Abendmit Superstar Gregory Porter, der mit seiner einfühlsamen undgleichsam markanten Stimme das Publikum verzauberte. Auch die jungeTrompeterin Laura Jurd sorgte mit ihrer Band beim ersten Jazz-Abendfür Beifallsstürme. Ausverkauft waren ebenfalls die Konzerte mit demEmil Brandqvist Trio und Mario Biondi. Den Abschluss gestaltete IndraRios-Moore mit ihrer Band.Klassische Matineen und Soireen2018 stand das Klavier im Zentrum der klassischen Matineen undSoireen: Pianisten wie Ran Jia, Severin von Eckardstein und WilliamYoun begeisterten ihr Publikum, Cédric Pescia glänzte charmant undvirtuos mit seinem Programm, das Werke von Cage und Beethovengegenüberstellte. Annika Treutler und Kit Armstrong beeindruckten miteinem eigens für die Festwochen komponierten Stück aus der Feder vonKit Armstrong. Ein weiteres Highlight erlebten die Gäste bei derSoiree mit dem Ensemble Risonanze Erranti unter Dirigent PeterTilling mit der Uraufführung zweier Jugendwerke von Wolfgang Rihm.Über die Autostadt in Wolfsburg - Die weltweit führendeAutomobildestinationAls Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns macht dieAutostadt in Wolfsburg unter dem Motto "Menschen, Autos und was siebewegt" die Werte des Konzerns und das Thema Mobilität in all seinenFacetten erlebbar. Über 37 Millionen Gäste haben den Themenpark undaußerschulischen Lernort seit der Eröffnung im Jahr 2000 besucht, derdamit zu den beliebtesten touristischen Destinationen in Deutschlandgehört. Zudem ist die Autostadt das weltweit größte automobileAuslieferungszentrum und beherbergt das markenübergreifendeAutomobilmuseum ZeitHaus. 