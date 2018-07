Public Transport auf der InnoTrans 2018: Innovative Systeme für Milliarden Fahrgäste (FOTO)

Berlin (ots) -- Nachfrage im Öffentlichen Personennahverkehr steigt- Fahrgäste stellen höhere Informationsansprüche- Digitale Vernetzung spielt immer größere Rolle- Zehn Busse im Bus DisplayDer Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) legt seit Jahren im In-und Ausland deutlich zu. Allein in Deutschland nutzten im Jahr 2017laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) rund 10,4Milliarden Fahrgäste öffentliche Verkehrsmittel - 140 Millionen mehrals in 2016, Tendenz weiter steigend. Ähnlich stark präsentiert sichdas Segment Public Transport auf der InnoTrans 2018 vom 18. bis 21.September. Über 400 Aussteller zeigen auf 22.000 Bruttoquadratmeternihre neuesten Produkte in den Bereichen Informationstechnik undFahrgeldmanagement, Funk- und Telekommunikation sowie Software,Ticketing und Verkehrsmanagement. Dieses Segment ist damit dasdrittgrößte auf der InnoTrans.Digitale Vernetzung ist auch in diesem Jahr bei den Ausstellernwieder ein Schwerpunktthema. Sie dient zum einen dazu, Kunden einenschnellen Zugang zu allen Verkehrsträgern zu ermöglichen und diebestmögliche Kombination in Sekundenschnelle anzuzeigen. Zum anderenfür die Verkehrsträger selbst, die das wachsende Angebot auf dieseWeise leichter und sicherer steuern können.Smarter Komfort für KundenNicht nur die Warteschlange am Fahrkartenautomaten auch dieTicketbuchung via Internet gehören vielleicht bald der Vergangenheitan: Jetzt löst eine App im Smartphone das Ticket automatisch beimEinsteigen und berechnet die Fahrtkosten nach dem Aussteigen jeweilsüber GPS-Ortung. Die FAIRTIQ AG aus Bern (Halle 2.1, Stand 104) hatbereits 21 Partner in der Schweiz sowie Abnehmer in Österreich,Deutschland und den Niederlanden.Das Unternehmen Scheidt & Bachmann (Halle 2.1, Stand 203) verfügtüber eine langjährige Erfahrung bei der Realisierung vonTicketingsystemen. "Ein Highlight auf der Messe wird sicher unsereaktuelle Produktinnovation FareGo Suite sein - unsere Antwort auf dieAnforderungen, die der Markt heute an ID-basiertes Ticketing stellt,"so Sebastian Borowski, International Sales Director. Zu den Featureszählen unter anderem Datenverarbeitung in Echtzeit für systemweiteProzesse wie Tarifanpassungen oder fahrgastfreundliches Ticketing fürbeispielsweise automatische Bestpreisfindung.Digitale Lösungen für die VerkehrsbetreiberMida Solutions aus Padua (Halle 7.1b, Stand 201) vereintKommunikation, ob Durchsagen oder Zugfunk GSM-R, und verknüpft siemit Voice over IP auf einer Wiedergabekonsole, auf die von allenGeräten aus zugegriffen werden kann.Maßgeschneiderte Ansagen: Die Firma Code Factory aus Barcelona(Halle 4.1, Stand 223) liefert die weltweit größte Programmpalettefür Stimmen und Spracherkennung. Mit dem neuen Programm NUANCE stelltsie ein System, das Texte in mehr als 40 Sprachen und 70verschiedene, natürliche klingende Stimmen umwandelt.Einen wichtigen Baustein für autonom fahrende Züge liefert RailVision aus Israel (Halle 6.1, Stand 202). Optische und thermischeSensoren am Triebfahrzeug identifizieren auch bei schwierigenSichtverhältnissen Hindernisse wie Tiere, Steine oder umgefalleneBäume bis zu einer Entfernung von zwei Kilometern im vorausliegendenGleis. Das System schickt Warnungen zugleich an den Fahrer und dasKontrollzentrum.Tests für neue Entwicklungen brauchen das passende Personal zurrechten Zeit am rechten Ort. Die Hays AG (Halle 6.1, Stand 119)vermittelt für derartige Systemüberprüfungen rechtssichervollständige Expertenteams, auch für Werkverträge.Angebot soll "nachhaltig und überall verfügbar" sein Das spanischeUnternehmen GMV (Halle 2.1, Stand 412), führender Anbieter vonITS-Lösungen und schlüsselfertigen Projekten für den öffentlichenVerkehr, präsentiert mit dem "GMV Planner" ein Optimierungswerkzeugfür Betrieb und Instandhaltung von Transportfahrzeugen. DieAn-Bord-Plattform "deepsy" ermöglicht es Drittanbietern sogar, eigeneProgramme für vorhandene Geräte zu entwickeln. "Der ÖffentlicheVerkehr muss sich immer weiter in Richtung eines nachhaltigen undgleichzeitig überall verfügbaren Angebots für die Kunden entwickeln"erklärt Iker Estébanez, Leiter Geschäftsentwicklung. "Wir tragenhierzu mit innovativen Lösungen bei, wie dem "eco-driving system",das Fahrer in einer effizienteren Fahrweise unterstützt und dieOPEX-Ausgaben der Betreiber reduziert.Grünes Licht für öffentliche Verkehrsmittel: Die finnische FirmaSATEL Oy (Halle 4.1, Stand 509), führend im Bereich der unabhängigenDatenfunktechnik, zielt auf eine Senkung der Verlustzeiten und desSchadstoffausstoßes. Die Fahrer von Bussen und Straßenbahnen könnenüber spezielle Datenfunknetze direkt bei den KontrollzentralenAmpelpriorität erfragen, um flüssigeres Fahren zu erreichen.Public Transport Forum: Neue Mobilitätsformen im FokusIm elften Public Transport Forum dreht sich alles um die Zukunftund Digitalisierung des ÖPNV. Am 20. September (10.00 - 12.30 Uhr,Halle 7.3, Raum Berlin) setzen Verkehrsbetreiber und Experten Impulseund diskutieren mit dem Publikum über neue Mobilitätsformen und dendaraus resultierenden Anforderungen an die IT. Das neue InternationalBus Forum widmet sich am gleichen Tag (14.00 - 16.00 Uhr, Halle 7.3,Raum Berlin) den Elektrobussen im ÖPNV und der Frage, inwieweit sieals Lösung für Luftreinhaltung und Klimaschutz im städtischen Verkehrdienen können.Veranstaltet vom Deutschen Verkehrsforum (DVF), Verband DeutscherVerkehrsunternehmen (VDV), Verband der europäischenSchienenverkehrsindustrie (UNIFE) und dem Verband der Bahnindustriein Deutschland (VDB) widmet sich die InnoTrans Convention im Palaisam Funkturm in fünf Veranstaltungen Themen wie demgrenzübergreifenden Zugverkehr, den Innovationen für Klimaschutz,Kundenqualität und Mobilitätsdienste sowie der Frage nach denRahmenbedingungen für einen besseren ÖPNV auf dem Land.Bus Display: Einladung zum MitfahrenÖffentlicher Nahverkehr hat heute einen anderen Stellenwert alsnoch vor einigen Jahren. Er steht für Umweltbewusstsein undpraktische Anbindung. Moderne Fahrzeugtypen zeigt unter anderem dasbei Busausstellern beliebte Bus Display im Sommergarten. Hier könnenFachbesucher klimafreundliche Elektro-Busse auf einem 500 Meterlangen Rundlauf bei einer Testfahrt live erleben. Zu den Ausstellernhier zählen unter anderem Alstom, Ebusco, Linkker, Solaris und VDL.Weitere Informationen zum Bus Display unterwww.innotrans.de/BusDisplay.Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse fürVerkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 137.391Fachbesucher aus 119 Ländern informierten sich auf der jüngstenVeranstaltung bei 2.955 Ausstellern aus 60 Ländern über dieInnovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmentender InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowiePublic Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 12. InnoTrans findet vom 18. bis21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. MehrInformationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.Pressekontakt:Daniela BreitschaftPressesprecherinMessedamm 2214055 Berlinbreitschaft@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell