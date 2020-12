Public Storage: Nichts verpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Der aktivistische Hedge-Fonds Elliott Management Corp. hat eine bedeutende Beteiligung am Self-Storage-Dienstleister Public Storage (NYSE:PSA) erworben, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag – unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Public Storage sagte in einer Erklärung vom selben Tag, dass es drei neue Direktoren in sein Board of Trustees berufen habe.

Das in Glendale, Kalifornien, ansässige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung