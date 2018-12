Public Storage: Endlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Public Storage. Die Aktie notiert im Handel am 03.12.2018, 17:27 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 189,5 USD.

Unser Analystenteam hat Public Storage auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Public Storage beläuft sich mittlerweile auf 208,08 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 213,26 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,49 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 203,35 USD. Somit ist die Aktie mit +4,87 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Public Storage mit einem Wert von 28,61 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 95,91 , womit sich ein Abstand von 70 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Public Storage schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,75 % und somit 0,41 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".