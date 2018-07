Public Storage: Aktienanalyse vom 03.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Der Public Storage-Kurs wird am 03.07.2018, 01:35 Uhr an der Heimatbörse New York mit 226,32 USD festgestellt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Public Storage auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. {POS_NEG_NEU_DAYS}. Die jüngste Kommunikation (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über Public Storage dreht sich ebenfalls hauptsächlich um positive Themen. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Buy"-Bewertung. Im Betrachtungszeitraum gab es außerdem sechs Handelssignale auf der Basis der Kommunikation in den sozialen Medien (6 mal "Buy", 0 mal "Sell"). Aufgrund des Überhangs der Kaufsignale in letzter Zeit, liegt für dieses Kriterium damit eine "Buy" Bewertung vor. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Buy"-Rating festhalten.

2. Fundamental: Die Aktie von Public Storage gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,34 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Real Estate", der 108,65 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Public Storage als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 11 Hold, 5 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Public Storage vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 204,59 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -9,58 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 226,257 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".